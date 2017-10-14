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Як лучани відзначатимуть День захисника України: програма заходів

Як лучани відзначатимуть День захисника України: програма заходів
У Луцьку запланували низку урочистих заходів з метою відзначення Дня захисника України.

Про це йдеться в розпорядженні опублікованому на сайті Луцької міської ради.

Перелік заходів:

13 жовтня, неділя, 16.00 - концерт «Повстанська Покрова» на Театральному майдані;

14 жовтня, понеділок:

09.30 – вшанування пам’яті лучан, загиблих під час виконання завдань АТО/ООС на Сході України на Алеї почесних поховань міського кладовища у с. Гаразджа;

11.00 – урочиста посвята в ліцеїсти учнів Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні на Театральному майдані;

13.30 – урочистості з нагоди Дня захисника України, відкриття ІІ Всеукраїнського фестивалю повстанської пісні «За Україну! За її волю!» на Театральному майдані.

Відтак, 14 жовтня з 8.00 до 18.00 години обмежать в’їзд транспорту на Театральний майдан.

У закладах загальної середньої освіти та закладах культури міста проведуть тематичні культурно-мистецькі та інформаційно-просвітницькі заходи, виховні години, присвячені Дню захисника України, організують зустрічі з ветеранами ОУН-УПА, військовослужбовцями операції об’єднаних сил.


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Теги: День захисника України, свято, заходи
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