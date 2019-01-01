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Сім’я витратила все, що змогла: благають допомогти онкохворій волинянці

Сім’я витратила все, що змогла: благають допомогти онкохворій волинянці
У 50-річної жительки села Підбороччя Камінь-Каширського району Галини Велимчаниці – рак. Рідні благають небайдужих про допомогу.

Ось уже впродовж тривалого часу Галина лікується у Волинському обласному медичному центрі онкології, де бореться із онконедугою, - пише газета Полісся.

Вона вже перенесла 9 курсів хіміотерапії. На часі — наступний етап лікування. На неї чекають наступні три курси, кожен з яких вартує по 15 тисяч гривень.

Сім’я витратила все, що змогла, аби врятувати життя найріднішої людини. Тож важкохвора жінка і її рідні сподіваються на домогу щирих серцем і душею людей.

Кошти просять переказувати на картку Приватбанку 5168757374879999 (отримувач Токарчук Валентин Михайлович — племінник Галини Велимчаниці).


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Теги: онкологія, кошти, допомога
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