Сім’я витратила все, що змогла: благають допомогти онкохворій волинянці
Сьогодні, 18:45
У 50-річної жительки села Підбороччя Камінь-Каширського району Галини Велимчаниці – рак. Рідні благають небайдужих про допомогу.
Ось уже впродовж тривалого часу Галина лікується у Волинському обласному медичному центрі онкології, де бореться із онконедугою, - пише газета Полісся.
Вона вже перенесла 9 курсів хіміотерапії. На часі — наступний етап лікування. На неї чекають наступні три курси, кожен з яких вартує по 15 тисяч гривень.
Сім’я витратила все, що змогла, аби врятувати життя найріднішої людини. Тож важкохвора жінка і її рідні сподіваються на домогу щирих серцем і душею людей.
Кошти просять переказувати на картку Приватбанку 5168757374879999 (отримувач Токарчук Валентин Михайлович — племінник Галини Велимчаниці).
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Ось уже впродовж тривалого часу Галина лікується у Волинському обласному медичному центрі онкології, де бореться із онконедугою, - пише газета Полісся.
Вона вже перенесла 9 курсів хіміотерапії. На часі — наступний етап лікування. На неї чекають наступні три курси, кожен з яких вартує по 15 тисяч гривень.
Сім’я витратила все, що змогла, аби врятувати життя найріднішої людини. Тож важкохвора жінка і її рідні сподіваються на домогу щирих серцем і душею людей.
Кошти просять переказувати на картку Приватбанку 5168757374879999 (отримувач Токарчук Валентин Михайлович — племінник Галини Велимчаниці).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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