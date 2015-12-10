Петиція про переніс Офісу Зеленського до Луганської області набрала половину голосів
Сьогодні, 18:12
Петиція з пропозицією Президенту України Володимиру Зеленському перенести Офіс Президента в селище міського типу Золоте в Луганській області набрала понад 10 000 голосів з 25 000 потрібних.
Відповідна петиція №22/075702-еп розміщена на сайті Глави держави, передає УНН.
Так, відповідна петиція станом на 17:32 набрала 10 380 голосів з 25 000 потрібних.
"Вимагаємо терміново перенести Офіс Президента з міста Київ в селище міського типу Золоте Луганської області. Важливо! Перенесення Офісу повинно бути проведене до відведення Збройних сил України по так званій формулі Штайнмайєра", — йдеться у тексті петиції.
Збір підписів триватиме ще протягом 91 дня.
Зазначимо, що петиція з пропозицією Зеленському перенести Офіс Президента у Золоте була оприлюднена 7 жовтня.
Як повідомляв УНН, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Мінську домовилися про розведення військ у Петрівському і Золотому.
Згодом спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік повідомив, що відновлення розведення сил і засобів в Золотому і Петровському розпочнеться 7 жовтня.
Втім, 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що в Петровському і Золотому не почалося розведення військ через обстріли бойовиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідна петиція №22/075702-еп розміщена на сайті Глави держави, передає УНН.
Так, відповідна петиція станом на 17:32 набрала 10 380 голосів з 25 000 потрібних.
"Вимагаємо терміново перенести Офіс Президента з міста Київ в селище міського типу Золоте Луганської області. Важливо! Перенесення Офісу повинно бути проведене до відведення Збройних сил України по так званій формулі Штайнмайєра", — йдеться у тексті петиції.
Збір підписів триватиме ще протягом 91 дня.
Зазначимо, що петиція з пропозицією Зеленському перенести Офіс Президента у Золоте була оприлюднена 7 жовтня.
Як повідомляв УНН, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Мінську домовилися про розведення військ у Петрівському і Золотому.
Згодом спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік повідомив, що відновлення розведення сил і засобів в Золотому і Петровському розпочнеться 7 жовтня.
Втім, 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що в Петровському і Золотому не почалося розведення військ через обстріли бойовиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Біжи, Вовка. Біжи! Хапай того свого Богдана та валіть як швидше
Останні новини
У Луцьку відкриють один з найкращих реабілітаційних центрів для учасників АТО в Україні. ФОТО
Сьогодні, 18:30
Петиція про переніс Офісу Зеленського до Луганської області набрала половину голосів
Сьогодні, 18:12
Медіа