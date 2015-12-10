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Петиція про переніс Офісу Зеленського до Луганської області набрала половину голосів

Петиція про переніс Офісу Зеленського до Луганської області набрала половину голосів
Петиція з пропозицією Президенту України Володимиру Зеленському перенести Офіс Президента в селище міського типу Золоте в Луганській області набрала понад 10 000 голосів з 25 000 потрібних.

Відповідна петиція №22/075702-еп розміщена на сайті Глави держави, передає УНН.

Так, відповідна петиція станом на 17:32 набрала 10 380 голосів з 25 000 потрібних.

"Вимагаємо терміново перенести Офіс Президента з міста Київ в селище міського типу Золоте Луганської області. Важливо! Перенесення Офісу повинно бути проведене до відведення Збройних сил України по так званій формулі Штайнмайєра", — йдеться у тексті петиції.

Збір підписів триватиме ще протягом 91 дня.

Зазначимо, що петиція з пропозицією Зеленському перенести Офіс Президента у Золоте була оприлюднена 7 жовтня.

Як повідомляв УНН, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Мінську домовилися про розведення військ у Петрівському і Золотому.

Згодом спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік повідомив, що відновлення розведення сил і засобів в Золотому і Петровському розпочнеться 7 жовтня.

Втім, 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що в Петровському і Золотому не почалося розведення військ через обстріли бойовиків.

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Теги: петиція, Зеленський
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