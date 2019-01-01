Працюють хіміки-спеціалісти: у Луцьку – знову сморід з фільтраційних полів





Вірогідною причиною цього є просочування відходів через ґрунт, яким засипали поля після того, як їх заборонили експлуатувати, – повідомили



Зокрема, як повідомили користувачі фейсбуку, сморід шириться ледве не всім містом – від вулиці Львівської, поруч з якою розміщені поля фільтрації заводу, аж до Теремно. Сморід охопив і центр міста – проспект Волі, вулицю Винниченка. Поширився у напрямку 33 та 40 кварталів.



Стійкий характерний запах, зі слів коментаторів, схожий на сморід від зіпсованої риби.



Джерелом поширення смороду стали фільтраційні поля заводу «Біо Пек». До слова, ще декілька місяців тому заводу заборонили використовувати їх.



У коментарі Волинським Новинам перший заступник міського голови Григорій Недопад розповів, що особисто виїжджав на поля фільтрації. З його слів, сморід звідти вітром рознесло по всьому місту.



Він зазначив, що поля фільтрації попередньо засипали ґрунтом, проте сморід міг утворитись через проступання відходів через шар землі.



На місце викликали головного інженера, на полях він з’ясовує, що спровокувало викид. Також на місце викликали спеціалістів-хіміків, представників Держпродспоживслужби.

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