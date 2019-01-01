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Працюють хіміки-спеціалісти: у Луцьку – знову сморід з фільтраційних полів

Працюють хіміки-спеціалісти: у Луцьку – знову сморід з фільтраційних полів
У Луцьку знову почало смердіти з фільтраційних полів заводу «Біо Пек».

Вірогідною причиною цього є просочування відходів через ґрунт, яким засипали поля після того, як їх заборонили експлуатувати, – повідомили Волинські Новини.

Зокрема, як повідомили користувачі фейсбуку, сморід шириться ледве не всім містом – від вулиці Львівської, поруч з якою розміщені поля фільтрації заводу, аж до Теремно. Сморід охопив і центр міста – проспект Волі, вулицю Винниченка. Поширився у напрямку 33 та 40 кварталів.

Стійкий характерний запах, зі слів коментаторів, схожий на сморід від зіпсованої риби.

Джерелом поширення смороду стали фільтраційні поля заводу «Біо Пек». До слова, ще декілька місяців тому заводу заборонили використовувати їх.

У коментарі Волинським Новинам перший заступник міського голови Григорій Недопад розповів, що особисто виїжджав на поля фільтрації. З його слів, сморід звідти вітром рознесло по всьому місту.

Він зазначив, що поля фільтрації попередньо засипали ґрунтом, проте сморід міг утворитись через проступання відходів через шар землі.

На місце викликали головного інженера, на полях він з’ясовує, що спровокувало викид. Також на місце викликали спеціалістів-хіміків, представників Держпродспоживслужби.

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Теги: Луцьк, сморід
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Коментарі 3
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Cмердить каналізація, а укропна влада вперто звинувачує цукровий, бо за перебудування дощової каналізації потрібно платити
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Питання недоробу чи то правильно/шановному пану Недопаду
1) Ви ж закрили біотек чи то був просто піар?
2) Смердить від сапалаєвки в районі Срібних Лелек я правильно розумію, що в Сапалаєвку від БІОТЕКа масонами проритий таємний канал?
3)А що з цього приводу каже ваш РАдник? Чи Вайфай в парку наскільки гамня№ний, що він не може вийти на зв"язок?
4) Знаю, що від холоду (а опалення ви так і не увімкнули) дуже хочеться в туалет може у цьому проблема???
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Можливо і «Біо Пек». Але чому сьогодні в робочий час не було чути смороду а після 18 год. зараз в районі вул. Володимирська стоїть нестерпний сморід?
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