Профспілка волинського підприємства – серед найкращих в Україні
Сьогодні, 21:23
ДП «Маневицьке лісове господарство» нагородили Дипломом лауреата Всеукраїнського конкурсу у номінації кращий колективний договір у виробничій сфері.
Про це повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.
У жовтні 2019 року в рамках відзначення 12-ї річниці Всесвітнього дня дій за гідну працю Федерацією профспілок України у столиці Україні організували круглий стіл на тему «Гідні соціально-трудові стандарти – запорука злагоди у суспільстві». В рамках заходу нагородили переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір за 2017-2018 роки.
За підсумками, первинна профспілкова організація ДП «Маневицьке лісове господарство» нагороджена Дипломом лауреата Всеукраїнського конкурсу у номінації кращий колективний договір у виробничій сфері.
Загалом номінантами для нагородження були 12 лісогосподарських підприємств України. Переможців конкурсу від лісогосподарських підприємств вітав Микола Кривов’язий – голова профспілки працівників лісового господарства України, а нагородження та відкриття церемонії проводив Григорій Осовий – голова Федерації профспілок України.
Учасниками заходу були представники Верховної Ради України, Офісу Президента України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міжнародної організації праці, центральних органів виконавчої влади, Держпраці, Національної служби посередництва та примирення, Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради, СПО роботодавців України, членських організацій ФПУ, наукових та громадських організацій, засобів масової інформації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.
У жовтні 2019 року в рамках відзначення 12-ї річниці Всесвітнього дня дій за гідну працю Федерацією профспілок України у столиці Україні організували круглий стіл на тему «Гідні соціально-трудові стандарти – запорука злагоди у суспільстві». В рамках заходу нагородили переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір за 2017-2018 роки.
За підсумками, первинна профспілкова організація ДП «Маневицьке лісове господарство» нагороджена Дипломом лауреата Всеукраїнського конкурсу у номінації кращий колективний договір у виробничій сфері.
Загалом номінантами для нагородження були 12 лісогосподарських підприємств України. Переможців конкурсу від лісогосподарських підприємств вітав Микола Кривов’язий – голова профспілки працівників лісового господарства України, а нагородження та відкриття церемонії проводив Григорій Осовий – голова Федерації профспілок України.
Учасниками заходу були представники Верховної Ради України, Офісу Президента України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міжнародної організації праці, центральних органів виконавчої влади, Держпраці, Національної служби посередництва та примирення, Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради, СПО роботодавців України, членських організацій ФПУ, наукових та громадських організацій, засобів масової інформації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Профспілка волинського підприємства – серед найкращих в Україні
Сьогодні, 21:23
Волинянин у землянці ховав зброю та патрони
Сьогодні, 21:03
Цьогоріч на дорогах Волині загинуло 79 людей
Сьогодні, 20:40
На Волині вже третій день не можуть загасити пожежу на торфовищі
Сьогодні, 20:22
Медіа