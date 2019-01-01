Профспілка волинського підприємства – серед найкращих в Україні

ДП «Маневицьке лісове господарство» нагородили Дипломом лауреата Всеукраїнського конкурсу у номінації кращий колективний договір у виробничій сфері.Про це повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.У жовтні 2019 року в рамках відзначення 12-ї річниці Всесвітнього дня дій за гідну працю Федерацією профспілок України у столиці Україні організували круглий стіл на тему «Гідні соціально-трудові стандарти – запорука злагоди у суспільстві». В рамках заходу нагородили переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір за 2017-2018 роки.За підсумками, первинна профспілкова організація ДП «Маневицьке лісове господарство» нагороджена Дипломом лауреата Всеукраїнського конкурсу у номінації кращий колективний договір у виробничій сфері.Загалом номінантами для нагородження були 12 лісогосподарських підприємств України. Переможців конкурсу від лісогосподарських підприємств вітав Микола Кривов’язий – голова профспілки працівників лісового господарства України, а нагородження та відкриття церемонії проводив Григорій Осовий – голова Федерації профспілок України.Учасниками заходу були представники Верховної Ради України, Офісу Президента України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міжнародної організації праці, центральних органів виконавчої влади, Держпраці, Національної служби посередництва та примирення, Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради, СПО роботодавців України, членських організацій ФПУ, наукових та громадських організацій, засобів масової інформації.