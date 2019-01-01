В Цумані вантажівка на смерть збила 21-річну дівчину: водій намагався втекти
09 жовтень, 21:56
У селищі Цумань сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула 21-річна волинянка.
Трагедія сталася увечері 9 жовтня у селищі Цумань Ківерцівського району, - про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини.
Близько 19:30 на лінію 102 надійшло повідомлення, що в Цумані вантажівка «Мерседес» збила місцеву жительку, 1998 року народження. Від отриманих травм постраждала померла на місці.
Після вчинення наїзду водій вантажівки втік із місця аварії.
Згодом водія автомобіля «Мерседес» вдалося затримати, ним виявився місцевий житель. Наразі тривають слідчо-оперативні дії.
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Трагедія сталася увечері 9 жовтня у селищі Цумань Ківерцівського району, - про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини.
Близько 19:30 на лінію 102 надійшло повідомлення, що в Цумані вантажівка «Мерседес» збила місцеву жительку, 1998 року народження. Від отриманих травм постраждала померла на місці.
Після вчинення наїзду водій вантажівки втік із місця аварії.
Згодом водія автомобіля «Мерседес» вдалося затримати, ним виявився місцевий житель. Наразі тривають слідчо-оперативні дії.
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Коментарі 4
Це просто жах. Пристаркуватмй алкаш позбавив життя молодої дівчини, яка утримувала двох молодших . Як шкода Валю. Доля в неї - непозаздриш.
Це просто жах. Пристаркуватмй алкаш позбавив життя молодої дівчини, яка утримувала двох молодших . Як шкода Валю. Доля в неї - непозаздриш.
Якщо би вона ходла білше до церкви, такого би не сталося.
Я не можу прийти до тями. Життя обірвалось через дурість. Чоловіки, хлопці задумайтесь. Невже життя невинних нівчому людей має закінчитись через ваші п'яні поїздки. Валя була чудовою дівчиною. Брата і сестру шкода . Вони залишились самі .Я співчуваю рідним. Тримайтеся. Хай спочиває з Богом
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