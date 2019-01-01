В Цумані вантажівка насмерть збила 21-річну дівчину: водій намагався втекти





Трагедія сталася увечері 9 жовтня у селищі Цумань Ківерцівського району, - про це повідомляє



Близько 19:30 на лінію 102 надійшло повідомлення, що в Цумані вантажівка «Мерседес» збила місцеву жительку, 1998 року народження. Від отриманих травм постраждала померла на місці.



Після вчинення наїзду водій вантажівки втік із місця аварії.



Згодом водія автомобіля «Мерседес» вдалося затримати, ним виявився місцевий житель. Наразі тривають слідчо-оперативні дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Цумань сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула 21-річна волинянка.Трагедія сталася увечері 9 жовтня у селищі Цумань Ківерцівського району, - про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини Близько 19:30 на лінію 102 надійшло повідомлення, що в Цумані вантажівка «Мерседес» збила місцеву жительку, 1998 року народження. Від отриманих травм постраждала померла на місці.Після вчинення наїзду водій вантажівки втік із місця аварії.Згодом водія автомобіля «Мерседес» вдалося затримати, ним виявився місцевий житель. Наразі тривають слідчо-оперативні дії.

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