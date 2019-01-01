Врятувати Світязь: волинський журналіст звернувся до міністра енергетики та захисту довкілля. ВІДЕО

Волинський журналіст і співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ"записав відеозвернення до міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля з приводу обміління Світязя.Відео Тарас Шкітер розмістив на своєму YouTube-каналі.Він попросив міністра звернути увагу на цю проблему, адже для цього потрібне серйозне фінансування та увага центральної влади."Катастрофічне обміління Світязя продовжується. Фото, які заповнили останніми днями соціальні мережі, просто жахають. Вирішення цього питання є одним із пріоритетних в Україні, – наголосив Шкітер.Також Тарас Шкітер закликав підписати петицію до Президента України Володимира Зеленського щодо цієї проблеми, яку опублікували у вересні."Отож, хто хоча б раз відпочивав на озері Світязь, давайте підпишемо цб петицію. Давайте звернемо увагу Києва і зробимо так, щоб Світязь і надалі був перлиною волинського краю", - закликав Тарас Шкітер