Врятувати Світязь: волинський журналіст звернувся до міністра енергетики та захисту довкілля. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
Волинський журналіст і співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер записав відеозвернення до міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля з приводу обміління Світязя.
Відео Тарас Шкітер розмістив на своєму YouTube-каналі.
Він попросив міністра звернути увагу на цю проблему, адже для цього потрібне серйозне фінансування та увага центральної влади.
"Катастрофічне обміління Світязя продовжується. Фото, які заповнили останніми днями соціальні мережі, просто жахають. Вирішення цього питання є одним із пріоритетних в Україні, – наголосив Шкітер.
Також Тарас Шкітер закликав підписати петицію до Президента України Володимира Зеленського щодо цієї проблеми, яку опублікували у вересні.
"Отож, хто хоча б раз відпочивав на озері Світязь, давайте підпишемо цб петицію. Давайте звернемо увагу Києва і зробимо так, щоб Світязь і надалі був перлиною волинського краю", - закликав Тарас Шкітер
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відео Тарас Шкітер розмістив на своєму YouTube-каналі.
Він попросив міністра звернути увагу на цю проблему, адже для цього потрібне серйозне фінансування та увага центральної влади.
"Катастрофічне обміління Світязя продовжується. Фото, які заповнили останніми днями соціальні мережі, просто жахають. Вирішення цього питання є одним із пріоритетних в Україні, – наголосив Шкітер.
Також Тарас Шкітер закликав підписати петицію до Президента України Володимира Зеленського щодо цієї проблеми, яку опублікували у вересні.
"Отож, хто хоча б раз відпочивав на озері Світязь, давайте підпишемо цб петицію. Давайте звернемо увагу Києва і зробимо так, щоб Світязь і надалі був перлиною волинського краю", - закликав Тарас Шкітер
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині злодії обікрали КАМАЗ
Сьогодні, 08:22
Врятувати Світязь: волинський журналіст звернувся до міністра енергетики та захисту довкілля. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
Фільм, який знімали на Волині, потрапив до лонг-листу «Оскара»
Сьогодні, 07:12
Відомий воротар Петр Чех розпочав хокейну кар'єру
Сьогодні, 06:11
Медіа