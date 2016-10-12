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Назвали продукт, який рекордно подорожчав у вересні

Назвали продукт, який рекордно подорожчав у вересні
Минулого місяця найбільше серед продуктів подорожчала гречана крупа.

Про це повідомляє Вголос, посилаючись на дані Державної служби статистики.

Гречка додала у ціні на 21,4 %. Інші продукти подорожчали відносно менше.

Вартість молочних продуктів, фруктів, м’яса, риби, рису зросли у середньому на 0,6-2,4 %.

Тютюнові вироби подорожчали на 1 %, а алкоголь – на 0,3.

Незважаючи на підвищення цін, були й продукти, які здешевіли. Від 1 до 6,3 % подешевіли овочі, яйця та цукор.

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Теги: ціни, зростання
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