Назвали продукт, який рекордно подорожчав у вересні
09 жовтень, 23:37
Минулого місяця найбільше серед продуктів подорожчала гречана крупа.
Про це повідомляє Вголос, посилаючись на дані Державної служби статистики.
Гречка додала у ціні на 21,4 %. Інші продукти подорожчали відносно менше.
Вартість молочних продуктів, фруктів, м’яса, риби, рису зросли у середньому на 0,6-2,4 %.
Тютюнові вироби подорожчали на 1 %, а алкоголь – на 0,3.
Незважаючи на підвищення цін, були й продукти, які здешевіли. Від 1 до 6,3 % подешевіли овочі, яйця та цукор.
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Про це повідомляє Вголос, посилаючись на дані Державної служби статистики.
Гречка додала у ціні на 21,4 %. Інші продукти подорожчали відносно менше.
Вартість молочних продуктів, фруктів, м’яса, риби, рису зросли у середньому на 0,6-2,4 %.
Тютюнові вироби подорожчали на 1 %, а алкоголь – на 0,3.
Незважаючи на підвищення цін, були й продукти, які здешевіли. Від 1 до 6,3 % подешевіли овочі, яйця та цукор.
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