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У селищі на Волині встановили відеоспостереження

У селищі на Волині встановили відеоспостереження
У селищі Любешів встановили камери відеонагляду.

Систему відеоспостереження «Безпечне селище» презентували у поліції, - пише районна газета "Нове життя".

Запис, який розпочався 3 жовтня, іде в онлайн-режимі, доступ до нього мають лише працівники поліції.

Наразі в селищі встановлено десять камер, одна із них – із розпізнанням номерних знаків транспортних засобів.

Т. в. о. начальника Любешівського відділення поліції Володимир Хвесик поінформував, що встановлення відеоспостереження є одним із методів розкриття справ та встановлення правопорушників. Також він висловив слова подяки селищній раді за впровадження проєкту «Безпечне селище».

- У місті Камінь-Каширський є лише дві камери відеонагляду, а наша громада нам забезпечила такі хороші умови, - розповів поліцейський.

У свою чергу селищний голова Олег Кух зазначив: у планах на 2020 рік розширювати мережу. Також він наголосив, що необхідно до цієї системи підключити камери відеоспостереження, які встановлені у дитсадках Любешова.

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Теги: Любешів, відеоспостереження
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