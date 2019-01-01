У селищі на Волині встановили відеоспостереження
Сьогодні, 02:16
У селищі Любешів встановили камери відеонагляду.
Систему відеоспостереження «Безпечне селище» презентували у поліції, - пише районна газета "Нове життя".
Запис, який розпочався 3 жовтня, іде в онлайн-режимі, доступ до нього мають лише працівники поліції.
Наразі в селищі встановлено десять камер, одна із них – із розпізнанням номерних знаків транспортних засобів.
Т. в. о. начальника Любешівського відділення поліції Володимир Хвесик поінформував, що встановлення відеоспостереження є одним із методів розкриття справ та встановлення правопорушників. Також він висловив слова подяки селищній раді за впровадження проєкту «Безпечне селище».
- У місті Камінь-Каширський є лише дві камери відеонагляду, а наша громада нам забезпечила такі хороші умови, - розповів поліцейський.
У свою чергу селищний голова Олег Кух зазначив: у планах на 2020 рік розширювати мережу. Також він наголосив, що необхідно до цієї системи підключити камери відеоспостереження, які встановлені у дитсадках Любешова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Систему відеоспостереження «Безпечне селище» презентували у поліції, - пише районна газета "Нове життя".
Запис, який розпочався 3 жовтня, іде в онлайн-режимі, доступ до нього мають лише працівники поліції.
Наразі в селищі встановлено десять камер, одна із них – із розпізнанням номерних знаків транспортних засобів.
Т. в. о. начальника Любешівського відділення поліції Володимир Хвесик поінформував, що встановлення відеоспостереження є одним із методів розкриття справ та встановлення правопорушників. Також він висловив слова подяки селищній раді за впровадження проєкту «Безпечне селище».
- У місті Камінь-Каширський є лише дві камери відеонагляду, а наша громада нам забезпечила такі хороші умови, - розповів поліцейський.
У свою чергу селищний голова Олег Кух зазначив: у планах на 2020 рік розширювати мережу. Також він наголосив, що необхідно до цієї системи підключити камери відеоспостереження, які встановлені у дитсадках Любешова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селищі на Волині встановили відеоспостереження
Сьогодні, 02:16
Діти виловили у річці людську ногу
Сьогодні, 01:04
У Верховній Раді хочуть перенести День Незалежності України
Сьогодні, 00:18
10 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа