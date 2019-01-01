У селищі на Волині встановили відеоспостереження

У селищі Любешів встановили камери відеонагляду.Систему відеоспостереження «Безпечне селище» презентували у поліції, - пише районна газета "Нове життя".Запис, який розпочався 3 жовтня, іде в онлайн-режимі, доступ до нього мають лише працівники поліції.Наразі в селищі встановлено десять камер, одна із них – із розпізнанням номерних знаків транспортних засобів.Т. в. о. начальника Любешівського відділення поліціїпоінформував, що встановлення відеоспостереження є одним із методів розкриття справ та встановлення правопорушників. Також він висловив слова подяки селищній раді за впровадження проєкту «Безпечне селище».- У місті Камінь-Каширський є лише дві камери відеонагляду, а наша громада нам забезпечила такі хороші умови, - розповів поліцейський.У свою чергу селищний головазазначив: у планах на 2020 рік розширювати мережу. Також він наголосив, що необхідно до цієї системи підключити камери відеоспостереження, які встановлені у дитсадках Любешова.