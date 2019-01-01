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У Росії 72-річного пенсіонера засудили за «шпигунство» на користь України

У Росії 72-річного пенсіонера засудили за «шпигунство» на користь України
Ростовський обласний суд засудив 72-річного жителя прикордонного села Чортково в Ростовській області Володимира Моргунова 12 років виправної колонії суворого режиму за державну зраду.

Пенсіонера затримали в листопаді 2018 року, - повідомляє Українська правда.

У помешканні затриманого виявили 10 коробок від телефонів, сім-картки та два паспорти – РФ та України.

Моргунов нібито передавав інформацію українським спецслужбам під час особистих зустрічей, про які він домовлявся по телефону.

Українську розвідку, як повідомляє ФСБ, цікавило "суспільно-політичне життя Чортківського району, а також дислокація військової техніки й засобів, задіяних в охороні державного кордону РФ".

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