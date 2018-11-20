Фільм, який знімали на Волині, потрапив до лонг-листу «Оскара»
Сьогодні, 07:12
Відразу два українських фільми потрапили до лонг-листу "Оскара". Одну зі стрічок знімали у волинській глибинці.
Про це повідомляє УНІАН.
Так, до лонг-листа кінопремії в категорії «Міжнародний повнометражний фільм» потрапили фільми «Додому» і «Пофарбований птах».
Фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва «Додому» на кінопремію висунув Український оскарівський комітет. «Додому» розповідає про кримського татарина Мустафу, сина якого вбили на Донбасі. Чоловік разом з молодшим сином їде до анексованого Криму, щоб поховати загиблого.
До лонг-листу також увійшов українсько-чесько-словацько-польський фільм Вацлава Маргоула «Розфарбований птах», який висунутий претендентом від Чехії. Шорт-лист премії «Оскар» оголосять 16 грудня 2019 року, а перелік номінантів - 13 січня 2020 року.
Як відомо, з-поміж сіл на Галичині та Закарпатті режисер Вацлав Маргоул обрав саме село Сваловичі на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє УНІАН.
Так, до лонг-листа кінопремії в категорії «Міжнародний повнометражний фільм» потрапили фільми «Додому» і «Пофарбований птах».
Фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва «Додому» на кінопремію висунув Український оскарівський комітет. «Додому» розповідає про кримського татарина Мустафу, сина якого вбили на Донбасі. Чоловік разом з молодшим сином їде до анексованого Криму, щоб поховати загиблого.
До лонг-листу також увійшов українсько-чесько-словацько-польський фільм Вацлава Маргоула «Розфарбований птах», який висунутий претендентом від Чехії. Шорт-лист премії «Оскар» оголосять 16 грудня 2019 року, а перелік номінантів - 13 січня 2020 року.
Як відомо, з-поміж сіл на Галичині та Закарпатті режисер Вацлав Маргоул обрав саме село Сваловичі на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Фільм, який знімали на Волині, потрапив до лонг-листу «Оскара»
Сьогодні, 07:12
Відомий воротар Петр Чех розпочав хокейну кар'єру
Сьогодні, 06:11
Баскетболісти «Старого Луцька» – в «топі» міжнародного турніру
Сьогодні, 05:18
У МОЗ хочуть відмовитись від довідок
Сьогодні, 04:26
Медіа