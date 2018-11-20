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Фільм, який знімали на Волині, потрапив до лонг-листу «Оскара»

Фільм, який знімали на Волині, потрапив до лонг-листу «Оскара»
Відразу два українських фільми потрапили до лонг-листу "Оскара". Одну зі стрічок знімали у волинській глибинці.

Про це повідомляє УНІАН.

Так, до лонг-листа кінопремії в категорії «Міжнародний повнометражний фільм» потрапили фільми «Додому» і «Пофарбований птах».

Фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва «Додому» на кінопремію висунув Український оскарівський комітет. «Додому» розповідає про кримського татарина Мустафу, сина якого вбили на Донбасі. Чоловік разом з молодшим сином їде до анексованого Криму, щоб поховати загиблого.

До лонг-листу також увійшов українсько-чесько-словацько-польський фільм Вацлава Маргоула «Розфарбований птах», який висунутий претендентом від Чехії. Шорт-лист премії «Оскар» оголосять 16 грудня 2019 року, а перелік номінантів - 13 січня 2020 року.

Як відомо, з-поміж сіл на Галичині та Закарпатті режисер Вацлав Маргоул обрав саме село Сваловичі на Волині.

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Теги: Волинь, Оскар, кіно
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