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У МОЗ хочуть відмовитись від довідок

У МОЗ хочуть відмовитись від довідок
Міністерство охорони здоров'я планує відмовитися від медичних довідок та інших бюрократичних документів, що мають «корупційну складову».

Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на міністра охорони здоров’я України Зоряну Скалецьку.

"Ми маємо відмовитись від бюрократичних документів і довідок. Особливо від тих, які обросли корупційними схемами. Ми плануємо скасувати довідки і документи, які гальмують ефективну роботу охорони здоров’я", — повідомила Скалецька.

Наразі у МОЗ збирають рекомендації від експертів та громадян щодо відмови від довідок. Їх можна надіслати на офіційну сторінку відомства у Facebook.

Також у МОЗ створять робочі групи, які напрацюють проекти рішень щодо скасування медичних довідок.

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Теги: МОЗ, довідки
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