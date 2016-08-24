Баскетболісти «Старого Луцька» – в «топі» міжнародного турніру
Сьогодні, 05:18
Двоє баскетболістів «Старого Луцька» потрапили до числа найкращих гравців міжнародного баскетбольного турніру.
За підсумками турніру, що завершився у Торуні, студентська команда «Університет-КДЮСШ» посіла друге місце, - повідомляє прес-служба «Старого Луцька».
За підсумками турніру Володимир Шевчук став найрезультативнішим гравцем, а Мисаїл Серьогін потрапив до символічної збірної турніру.
«Це другий мій міжнародний турнір. Організація на турнірі була дуже солідна, хороші призи. Прикрою була поразка від команди господарів. Я б не сказав, що у них команда сильніша. Ми добре почали матч і вели в рахунку до середини другої чверті. За останніх чотири хвилини чверті пропустили дванадцять очок і на перерив пішли тільки з двома очками переваги, а згодом вони вийшли вперед і перемогли. Думаю, що нам на заваді стали психологічні моменти. В нашій команді було чимало молодих хлопців, без досвіду у таких турнірах. Я сподівався, що отримаю якусь нагороду, але коли потрапив в символічну збірну був здивований», - сказав Мисаїл Серьогін.
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За підсумками турніру, що завершився у Торуні, студентська команда «Університет-КДЮСШ» посіла друге місце, - повідомляє прес-служба «Старого Луцька».
За підсумками турніру Володимир Шевчук став найрезультативнішим гравцем, а Мисаїл Серьогін потрапив до символічної збірної турніру.
«Це другий мій міжнародний турнір. Організація на турнірі була дуже солідна, хороші призи. Прикрою була поразка від команди господарів. Я б не сказав, що у них команда сильніша. Ми добре почали матч і вели в рахунку до середини другої чверті. За останніх чотири хвилини чверті пропустили дванадцять очок і на перерив пішли тільки з двома очками переваги, а згодом вони вийшли вперед і перемогли. Думаю, що нам на заваді стали психологічні моменти. В нашій команді було чимало молодих хлопців, без досвіду у таких турнірах. Я сподівався, що отримаю якусь нагороду, але коли потрапив в символічну збірну був здивований», - сказав Мисаїл Серьогін.
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