Баскетболісти «Старого Луцька» – в «топі» міжнародного турніру

Двоє баскетболістів «Старого Луцька» потрапили до числа найкращих гравців міжнародного баскетбольного турніру.За підсумками турніру, що завершився у Торуні, студентська команда «Університет-КДЮСШ» посіла друге місце, - повідомляє прес-служба «Старого Луцька».За підсумками турнірустав найрезультативнішим гравцем, апотрапив до символічної збірної турніру.«Це другий мій міжнародний турнір. Організація на турнірі була дуже солідна, хороші призи. Прикрою була поразка від команди господарів. Я б не сказав, що у них команда сильніша. Ми добре почали матч і вели в рахунку до середини другої чверті. За останніх чотири хвилини чверті пропустили дванадцять очок і на перерив пішли тільки з двома очками переваги, а згодом вони вийшли вперед і перемогли. Думаю, що нам на заваді стали психологічні моменти. В нашій команді було чимало молодих хлопців, без досвіду у таких турнірах. Я сподівався, що отримаю якусь нагороду, але коли потрапив в символічну збірну був здивований», - сказав Мисаїл Серьогін.