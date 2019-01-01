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Відомий воротар Петр Чех розпочав хокейну кар'єру

Відомий воротар Петр Чех розпочав хокейну кар'єру
Петр Чех розпочав хокейну кар'єру в команді Гілдфорд Фінікс.

Про це повідомляє Футбол24, посилаючись на офіційний сайт клубу.

"Я радий отримати можливість зіграти за Фінікс та отримати досвід гри у хокейних матчах. Сподіваюсь, я допоможу цій молодій команді досягти своїх цілей на сезон та виграти в матчах, у яких братиму участь. Після 20 років у професіональному футболі я отримаю неймовірний досвід зайнятись тим видом спорту, за яким постійно спостерігав, будучи дитиною", – зазначив Чех у коментарі прес-службі Гілдфорд Фінікс.

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Теги: Петр Чех, футбол
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