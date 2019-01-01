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На Волині злодії обікрали КАМАЗ

На Волині злодії обікрали КАМАЗ
Між селами Лобачівка та Хмельницьке Горохівського району сталась крадіжка.

Про це пише Волинь Нова.

У салон злодії проникли, пошкодивши вікно.

З КАМАЗа, якого водій залишив через поломку і пішов за допомогою, гультяї забрали панель, магнітофон з колонками, два набори гайкових ключів і шуруповерт.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: крадіжка, Волинь
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