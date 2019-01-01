На Волині злодії обікрали КАМАЗ





Про це пише



У салон злодії проникли, пошкодивши вікно.



З КАМАЗа, якого водій залишив через поломку і пішов за допомогою, гультяї забрали панель, магнітофон з колонками, два набори гайкових ключів і шуруповерт.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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