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У одному з мікрорайонів Луцька встановлять камери відеоспостереження. ФОТО

У одному з мікрорайонів Луцька встановлять камери відеоспостереження. ФОТО
У 55-ому мікрорайоні планують запустити систему відеоспостереження.

Відкриті торги для визначення виконавця робіт із будівництва волоконно-оптичних мереж із встановленням камер відеоспостереження оголосив департамент муніципальної варти Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 16 жовтня, – пишуть Волинські Новини.

Очікувана вартість становить 1,152 мільйона гривень.

Як вказано в проекті, комплексна система відеоспостереження в 55-му мікрорайоні створюється для забезпечення правопорядку, контролю транспортних потоків, оперативного реагування на надзвичайні події.

«Відеоспостереження міста Луцька забезпечить технічну та програмну сумісність обладнання комплексної системи відеоспостереження в місті з обладнанням сloud-платформи збору та накопичення відеоданих, можливість централізованого керування мережевим обладнанням та відеокамерами, оперативний доступ різних підрозділів правоохоронних органів до інформації, що обробляється комплексними системами відеоспостереження», – вказано в проєкті.

Також наголосили, що система відеоспостереження в мікрорайоні вирішить низку важливих для безпечного функціонування міста завдань:

- створення належних умов для ефективної роботи органів виконавчої влади та правоохоронних органів при виникненні кризових ситуацій;

- підвищення загального рівня безпеки населення міста, вдосконалення діяльності правоохоронних органів, покращення їхнього матеріально-технічного забезпечення, сприяння у впровадженні новітніх методів роботи;

- моніторинг і управління окремими процесами;

- забезпечення експертної оцінки прийнятих рішень і їхньої оптимізації;

- управління ситуацією, що виникає на території міста;

- забезпечення своєчасного інформування про загрози безпеці на об’єктах відеоспостереження;

- автоматизація процесів моніторингу подій, що впливають на стан громадської та техногенної безпеки.

Комплексна система відеоспостереження повинна забезпечувати:

- зовнішнє оглядове відеоспостереження;

- трансляцію потоків відео зображення у реальному часі з відеокамер до загальноміської Сloud-платформи збору та накопичення відеоданих;

- локальне зберігання інформації з відеокамер на карті пам’яті;

- автоматичну синхронізацію локальних відеоданих з архівом централізованої cloud-платформи збору та накопичення відеоданих;

- можливість гнучкого централізованого управління мережевою інфраструктурою;

- автоматичне розпізнавання державних автомобільних номерних знаків України, країн СНД, Європи з вірогідністю розпізнавання не нижче 98% по одній смузі руху, не нижче 90% по двом смугах руху незалежно від часу доби та освітленості;

- перетин умовних ліній;

- скупчення транспортних засобів та людей;

- вхід та вихід з визначеної віртуальної ділянки;

- виявлення об'єктів, що тривалий час залишилися в установленому регіоні, такі як припарковані автомобілі, габаритні предмети тощо.

Засоби відеоспостереження мають намір встановити на всій території району. Перелік місць розташування камер визначать під час проведення обстеження.

У одному з мікрорайонів Луцька встановлять камери відеоспостереження. ФОТО
У одному з мікрорайонів Луцька встановлять камери відеоспостереження. ФОТО
У одному з мікрорайонів Луцька встановлять камери відеоспостереження. ФОТО
У одному з мікрорайонів Луцька встановлять камери відеоспостереження. ФОТО
У одному з мікрорайонів Луцька встановлять камери відеоспостереження. ФОТО
У одному з мікрорайонів Луцька встановлять камери відеоспостереження. ФОТО
У одному з мікрорайонів Луцька встановлять камери відеоспостереження. ФОТО
У одному з мікрорайонів Луцька встановлять камери відеоспостереження. ФОТО
У одному з мікрорайонів Луцька встановлять камери відеоспостереження. ФОТО

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Теги: камера, спостереження, Волинь, Луцьк
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