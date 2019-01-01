У одному з мікрорайонів Луцька встановлять камери відеоспостереження. ФОТО





Відкриті торги для визначення виконавця робіт із будівництва волоконно-оптичних мереж із встановленням камер відеоспостереження оголосив департамент муніципальної варти Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 16 жовтня, – пишуть



Очікувана вартість становить 1,152 мільйона гривень.



Як вказано в проекті, комплексна система відеоспостереження в 55-му мікрорайоні створюється для забезпечення правопорядку, контролю транспортних потоків, оперативного реагування на надзвичайні події.



«Відеоспостереження міста Луцька забезпечить технічну та програмну сумісність обладнання комплексної системи відеоспостереження в місті з обладнанням сloud-платформи збору та накопичення відеоданих, можливість централізованого керування мережевим обладнанням та відеокамерами, оперативний доступ різних підрозділів правоохоронних органів до інформації, що обробляється комплексними системами відеоспостереження», – вказано в проєкті.



Також наголосили, що система відеоспостереження в мікрорайоні вирішить низку важливих для безпечного функціонування міста завдань:



- створення належних умов для ефективної роботи органів виконавчої влади та правоохоронних органів при виникненні кризових ситуацій;



- підвищення загального рівня безпеки населення міста, вдосконалення діяльності правоохоронних органів, покращення їхнього матеріально-технічного забезпечення, сприяння у впровадженні новітніх методів роботи;



- моніторинг і управління окремими процесами;



- забезпечення експертної оцінки прийнятих рішень і їхньої оптимізації;



- управління ситуацією, що виникає на території міста;



- забезпечення своєчасного інформування про загрози безпеці на об’єктах відеоспостереження;



- автоматизація процесів моніторингу подій, що впливають на стан громадської та техногенної безпеки.



Комплексна система відеоспостереження повинна забезпечувати:



- зовнішнє оглядове відеоспостереження;



- трансляцію потоків відео зображення у реальному часі з відеокамер до загальноміської Сloud-платформи збору та накопичення відеоданих;



- локальне зберігання інформації з відеокамер на карті пам’яті;



- автоматичну синхронізацію локальних відеоданих з архівом централізованої cloud-платформи збору та накопичення відеоданих;



- можливість гнучкого централізованого управління мережевою інфраструктурою;



- автоматичне розпізнавання державних автомобільних номерних знаків України, країн СНД, Європи з вірогідністю розпізнавання не нижче 98% по одній смузі руху, не нижче 90% по двом смугах руху незалежно від часу доби та освітленості;



- перетин умовних ліній;



- скупчення транспортних засобів та людей;



- вхід та вихід з визначеної віртуальної ділянки;



- виявлення об'єктів, що тривалий час залишилися в установленому регіоні, такі як припарковані автомобілі, габаритні предмети тощо.



Засоби відеоспостереження мають намір встановити на всій території району. Перелік місць розташування камер визначать під час проведення обстеження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 55-ому мікрорайоні планують запустити систему відеоспостереження.Відкриті торги для визначення виконавця робіт із будівництва волоконно-оптичних мереж із встановленням камер відеоспостереження оголосив департамент муніципальної варти Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 16 жовтня, – пишуть Волинські Новини Очікувана вартість становить 1,152 мільйона гривень.Як вказано в проекті, комплексна система відеоспостереження в 55-му мікрорайоні створюється для забезпечення правопорядку, контролю транспортних потоків, оперативного реагування на надзвичайні події.«Відеоспостереження міста Луцька забезпечить технічну та програмну сумісність обладнання комплексної системи відеоспостереження в місті з обладнанням сloud-платформи збору та накопичення відеоданих, можливість централізованого керування мережевим обладнанням та відеокамерами, оперативний доступ різних підрозділів правоохоронних органів до інформації, що обробляється комплексними системами відеоспостереження», – вказано в проєкті.Також наголосили, що система відеоспостереження в мікрорайоні вирішить низку важливих для безпечного функціонування міста завдань:- створення належних умов для ефективної роботи органів виконавчої влади та правоохоронних органів при виникненні кризових ситуацій;- підвищення загального рівня безпеки населення міста, вдосконалення діяльності правоохоронних органів, покращення їхнього матеріально-технічного забезпечення, сприяння у впровадженні новітніх методів роботи;- моніторинг і управління окремими процесами;- забезпечення експертної оцінки прийнятих рішень і їхньої оптимізації;- управління ситуацією, що виникає на території міста;- забезпечення своєчасного інформування про загрози безпеці на об’єктах відеоспостереження;- автоматизація процесів моніторингу подій, що впливають на стан громадської та техногенної безпеки.Комплексна система відеоспостереження повинна забезпечувати:- зовнішнє оглядове відеоспостереження;- трансляцію потоків відео зображення у реальному часі з відеокамер до загальноміської Сloud-платформи збору та накопичення відеоданих;- локальне зберігання інформації з відеокамер на карті пам’яті;- автоматичну синхронізацію локальних відеоданих з архівом централізованої cloud-платформи збору та накопичення відеоданих;- можливість гнучкого централізованого управління мережевою інфраструктурою;- автоматичне розпізнавання державних автомобільних номерних знаків України, країн СНД, Європи з вірогідністю розпізнавання не нижче 98% по одній смузі руху, не нижче 90% по двом смугах руху незалежно від часу доби та освітленості;- перетин умовних ліній;- скупчення транспортних засобів та людей;- вхід та вихід з визначеної віртуальної ділянки;- виявлення об'єктів, що тривалий час залишилися в установленому регіоні, такі як припарковані автомобілі, габаритні предмети тощо.Засоби відеоспостереження мають намір встановити на всій території району. Перелік місць розташування камер визначать під час проведення обстеження.

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