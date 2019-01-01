Курс валют у Луцьку на 10 жовтня
Сьогодні, 09:06
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.586, а продаж – 25.054.
Євро при купівлі становить – 26.862, продажу – 27.500.
Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.391.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.821, продаж – 6.400.
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Євро при купівлі становить – 26.862, продажу – 27.500.
Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.391.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.821, продаж – 6.400.
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