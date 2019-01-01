Курс валют у Луцьку на 10 жовтня





Євро при купівлі становить – 26.862, продажу – 27.500.



Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.391.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.821, продаж – 6.400.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.586, а продаж – 25.054.Євро при купівлі становить – 26.862, продажу – 27.500.Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.391.Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.821, продаж – 6.400.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію