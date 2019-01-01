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На Волині у львів'янки вкрали сумки з продуктами

На Волині у львів'янки вкрали сумки з продуктами
У селі Сільце Горохівського району у жительки Львова вкрали дві сумки з продуктами.

Про це пише Волинь Нова.

Зазначили, що сумки зникли з автобусної зупинки.

Поїздку додому з батьківщини довелося проміняти на спілкування з горохівськими поліцейськими.

Врешті жінка була приємно здивована і зателефонувала у райвідділ удруге. Дякувала за те, що полісмени швидко знайшли злодія з її торбами.

Ним виявився 18-річний житель села. На крадія склали адмінпротокол.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: поліція, Волинь
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