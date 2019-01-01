На Волині у львів'янки вкрали сумки з продуктами





Про це пише



Зазначили, що сумки зникли з автобусної зупинки.



Поїздку додому з батьківщини довелося проміняти на спілкування з горохівськими поліцейськими.



Врешті жінка була приємно здивована і зателефонувала у райвідділ удруге. Дякувала за те, що полісмени швидко знайшли злодія з її торбами.



Ним виявився 18-річний житель села. На крадія склали адмінпротокол.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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