На Волині у львів'янки вкрали сумки з продуктами
Сьогодні, 09:25
У селі Сільце Горохівського району у жительки Львова вкрали дві сумки з продуктами.
Про це пише Волинь Нова.
Зазначили, що сумки зникли з автобусної зупинки.
Поїздку додому з батьківщини довелося проміняти на спілкування з горохівськими поліцейськими.
Врешті жінка була приємно здивована і зателефонувала у райвідділ удруге. Дякувала за те, що полісмени швидко знайшли злодія з її торбами.
Ним виявився 18-річний житель села. На крадія склали адмінпротокол.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Волинь Нова.
Зазначили, що сумки зникли з автобусної зупинки.
Поїздку додому з батьківщини довелося проміняти на спілкування з горохівськими поліцейськими.
Врешті жінка була приємно здивована і зателефонувала у райвідділ удруге. Дякувала за те, що полісмени швидко знайшли злодія з її торбами.
Ним виявився 18-річний житель села. На крадія склали адмінпротокол.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині у львів'янки вкрали сумки з продуктами
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку на 10 жовтня
Сьогодні, 09:06
Як у Луцьку безкоштовно переглянути фільм чи виставу. ВІДЕО
Сьогодні, 09:00
Медіа