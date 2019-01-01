10 жовтня – яке православне свято, прикмети дня і чого не можна робити

Саватія Соловецького, який був засновником обителі на Соловках. На жаль, про походження святого і його дату народження - нічого не відомо.



У давнину вірили, що Саватій закриває вулики на зиму, тому хороший бджоляр повинен закінчити свої справи до цього дня, - пише



Господині 10 жовтня пекли спеціальне печиво з медом, яке подавали на сніданок для всієї родини.



Прикмети на 10 жовтня



Гроза на Саватія – прикмета, що зима буде безсніжною, короткою і досить теплою.

Суха погода 10 жовтня – зима пізно настане.

Мало шишок на сосні – взимку не варто чекати сильних морозів.

Якщо людина народилася 10 жовтня, то її талісманом є бірюза, а сама вона любить порядок і чистоту.

Бджоли щільно заліплюють льоток – згідно з прикметами, чекай холодну зиму, і навпаки.

Що у бджіл на стільниках, то Зосима (2 липня) і Сава (10 жовтня) дали.

Ранній листопад — до доброї осені і теплої зими.

Пізній листопад — до суворої і тривалої зими.

Вдень вологість зменшується, а вночі збільшується.

Свято 10 жовтня: що не можна робити в цей день, основні



Що не можна робити в цей день



На Саватія вважалося великим гріхом працювати. Наші предки вірили, що все зроблене в цей день не принесе користі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 жовтня всі православні згадують преподобного, який був засновником обителі на Соловках. На жаль, про походження святого і його дату народження - нічого не відомо.У давнину вірили, що Саватій закриває вулики на зиму, тому хороший бджоляр повинен закінчити свої справи до цього дня, - пише РБК Україна. Господині 10 жовтня пекли спеціальне печиво з медом, яке подавали на сніданок для всієї родини.Гроза на Саватія – прикмета, що зима буде безсніжною, короткою і досить теплою.Суха погода 10 жовтня – зима пізно настане.Мало шишок на сосні – взимку не варто чекати сильних морозів.Якщо людина народилася 10 жовтня, то її талісманом є бірюза, а сама вона любить порядок і чистоту.Бджоли щільно заліплюють льоток – згідно з прикметами, чекай холодну зиму, і навпаки.Що у бджіл на стільниках, то Зосима (2 липня) і Сава (10 жовтня) дали.Ранній листопад — до доброї осені і теплої зими.Пізній листопад — до суворої і тривалої зими.Вдень вологість зменшується, а вночі збільшується.Свято 10 жовтня: що не можна робити в цей день, основніНа Саватія вважалося великим гріхом працювати. Наші предки вірили, що все зроблене в цей день не принесе користі.

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