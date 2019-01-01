10 жовтня – яке православне свято, прикмети дня і чого не можна робити
Сьогодні, 09:26
10 жовтня всі православні згадують преподобного Саватія Соловецького, який був засновником обителі на Соловках. На жаль, про походження святого і його дату народження - нічого не відомо.
У давнину вірили, що Саватій закриває вулики на зиму, тому хороший бджоляр повинен закінчити свої справи до цього дня, - пише РБК Україна.
Господині 10 жовтня пекли спеціальне печиво з медом, яке подавали на сніданок для всієї родини.
Прикмети на 10 жовтня
Гроза на Саватія – прикмета, що зима буде безсніжною, короткою і досить теплою.
Суха погода 10 жовтня – зима пізно настане.
Мало шишок на сосні – взимку не варто чекати сильних морозів.
Якщо людина народилася 10 жовтня, то її талісманом є бірюза, а сама вона любить порядок і чистоту.
Бджоли щільно заліплюють льоток – згідно з прикметами, чекай холодну зиму, і навпаки.
Що у бджіл на стільниках, то Зосима (2 липня) і Сава (10 жовтня) дали.
Ранній листопад — до доброї осені і теплої зими.
Пізній листопад — до суворої і тривалої зими.
Вдень вологість зменшується, а вночі збільшується.
Свято 10 жовтня: що не можна робити в цей день, основні
Що не можна робити в цей день
На Саватія вважалося великим гріхом працювати. Наші предки вірили, що все зроблене в цей день не принесе користі.
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У давнину вірили, що Саватій закриває вулики на зиму, тому хороший бджоляр повинен закінчити свої справи до цього дня, - пише РБК Україна.
Господині 10 жовтня пекли спеціальне печиво з медом, яке подавали на сніданок для всієї родини.
Прикмети на 10 жовтня
Гроза на Саватія – прикмета, що зима буде безсніжною, короткою і досить теплою.
Суха погода 10 жовтня – зима пізно настане.
Мало шишок на сосні – взимку не варто чекати сильних морозів.
Якщо людина народилася 10 жовтня, то її талісманом є бірюза, а сама вона любить порядок і чистоту.
Бджоли щільно заліплюють льоток – згідно з прикметами, чекай холодну зиму, і навпаки.
Що у бджіл на стільниках, то Зосима (2 липня) і Сава (10 жовтня) дали.
Ранній листопад — до доброї осені і теплої зими.
Пізній листопад — до суворої і тривалої зими.
Вдень вологість зменшується, а вночі збільшується.
Свято 10 жовтня: що не можна робити в цей день, основні
Що не можна робити в цей день
На Саватія вважалося великим гріхом працювати. Наші предки вірили, що все зроблене в цей день не принесе користі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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