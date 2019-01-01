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З піснями і танцями: у Луцьку волонтер з Індії вчить дітей англійської. ВІДЕО

З піснями і танцями: у Луцьку волонтер з Індії вчить дітей англійської. ВІДЕО
Волонтер із Індії навчає луцьких дітей англійської.

Аагман Махаджан, приїхав у Луцьку загальноосвітню школу №17 на тиждень від організації «Go Camp», - пише Суспільне Волині.

Заняття волонтер проводить не біля дошки, а учні не сидять за партами. Каже, щоб зняти бар’єри, разом з мовою вчать індійські танці. Таким чином він знайомить зі своєю культурою. Спілкується Аагман Махаджан лише англійською. Додає, що в атмосфері танцю діти усе розуміють.

“Я працюю волонтером один рік. Навчаюся я у Харківському медуніверситеті на третьому курсі. Я представляю компанію «Go Camp». Її діяльність спрямована на те, щоб у відділених від столиці школах дати дітям можливість спілкуватися, вдосконалювати іноземну мову, творчо і культурно розвиватися і змінювати підходи у вивченні мови”, - розповідає Аагман Махаджан.

Школярка Ірина Пилипчук розповідає, чому так легше сприймати мову:
“Ми спілкуємося, розповідаємо про наші українські звичаї. Це все відбувається у ігровій формі і так легше сприймати англійську мову. Ми вчимося спілкуватися, не боятися робити граматичних помилок. Найбільше мене вразила комунікабельність нашого волонтера, тому що він завжди веселий, любить танцювати і вчить нас танців. Це допомагає стати позитивним і налаштовуватися надихатися на щось”.

У спілкуванні діти говорять про свої захоплення. Хто більше, хто менше може розповісти, але головне, що діти чують носія мови, каже учитель англійської у школі Віталій Шевчук.

“Багато дітей бояться спілкуватися, а коли приходить волонтер, коли приходить щира людина, діти у такій відкритій, нетрадиційній обстановці долають цей бар’єр успішно і говорять дуже гарно і дуже відкрито. Так, звичайно, вони допускають помилки, але помилки не є на стільки важливими, головне, щоб було спілкування”, - говорить вчитель англійської Луцької школи №17 Віталій Шевчук.
З піснями і танцями: у Луцьку волонтер з Індії вчить дітей англійської. ВІДЕО

Аагману 22 роки. Він навчається у медуніверситеті Харкова. Каже, що волонтерською роботою займається у вільний час. Сам він родом із міста мільйонника в Індії. Навчався у школі, щоб заробити гроші на здобуття вищої освіти, працював кухарем у Великій Британії, де й удосконалив мову.

Разом із дітьми Аагман ознайомився із історичними і культурними місцями Луцька. Каже, що найбільше його вразили люди, Старе місто і Луцький замок.



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Теги: волонтер, мова, Луцьк, учні
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