Лучани просять створити онлайн-карту джерел смороду у місті





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.



Автор ініціативи Михайло Олександрович Верпучинський пропонує

створити зручну онлайн-систему, яка б дозволила в реальному часі реєструвати скарги жителів із зазначенням точного місця дислокації смороду, нанесення його на карту, можливістю перегляду і фільтрації результатів за датою та часовим відрізком.



На його переконання, карта дозволить централізувати всі онлайн-скарги, що публікуються здебільшого у соціальних мережах. А лучани отримають зручну можливість подати скаргу про сморід з першого разу, не очікуючи звільнення телефонної лінії та не контактуючи з не завжди привітними операторами. Він пише, таким чином кожен охочий зможе наочно оцінити поточні масштаби проблеми, виявити основні місця дислокації смороду, що допоможе в найкоротші терміни ідентифікувати та знешкодити його джерела.



"Часте повторення та загострення проблеми 5-й рік поспіль потребує нового та сучасного підходу до її вирішення. Користь від жодного фонтана, лавки чи квадратного метра нової бруківки не порівняються з потенційною шкодою здоров'ю та життю лучан у довгостроковій перспективі. Від себе особисто та від імені ініціативної групи "За чисте повітря" прошу міську владу зробити усе можливе для створення онлайн-карти смороду та залучення провідних розробників міста до її створення", - йдеться у тексті петиції.



Підтримати петицію можна за посиланням:

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