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Лучани просять створити онлайн-карту джерел смороду у місті

Лучани просять створити онлайн-карту джерел смороду у місті
У Луцьку просять створити онлайн-карти для реєстрації скарг та аналізу джерел смороду у місті.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

Автор ініціативи Михайло Олександрович Верпучинський пропонує
створити зручну онлайн-систему, яка б дозволила в реальному часі реєструвати скарги жителів із зазначенням точного місця дислокації смороду, нанесення його на карту, можливістю перегляду і фільтрації результатів за датою та часовим відрізком.

На його переконання, карта дозволить централізувати всі онлайн-скарги, що публікуються здебільшого у соціальних мережах. А лучани отримають зручну можливість подати скаргу про сморід з першого разу, не очікуючи звільнення телефонної лінії та не контактуючи з не завжди привітними операторами. Він пише, таким чином кожен охочий зможе наочно оцінити поточні масштаби проблеми, виявити основні місця дислокації смороду, що допоможе в найкоротші терміни ідентифікувати та знешкодити його джерела.

"Часте повторення та загострення проблеми 5-й рік поспіль потребує нового та сучасного підходу до її вирішення. Користь від жодного фонтана, лавки чи квадратного метра нової бруківки не порівняються з потенційною шкодою здоров'ю та життю лучан у довгостроковій перспективі. Від себе особисто та від імені ініціативної групи "За чисте повітря" прошу міську владу зробити усе можливе для створення онлайн-карти смороду та залучення провідних розробників міста до її створення", - йдеться у тексті петиції.

Підтримати петицію можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1330?fbclid=IwAR2jYQax8fncESvA4Sd8AltrPokFNWWrR07F0J4XlFKC9hExBpz86-JCJc4

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Теги: онлайн-карта, сморід, Луцьк
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