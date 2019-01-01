На Волині школярі з лісівниками створили Алею Слави у пам'ять про загиблого атовця

У селі Полиці Камінь-Каширського району у пам’ять про загиблого в АТО односельчанинаоблаштували Алею Слави.Про це повідомили у пресслужбі волинського ОУЛМГ.Ідею створити такий об’єкт запропонував один із місцевих школярів –, який склав окремий проект. Більше того, він спроектував усе в 3D графіці.«У нас при вході до школи є меморіальна дошка у пам’ять про нашого односельчанина Сергія Приймака, який загинув в АТО у 2014 році на сході України. Він був єдиним сином у сім’ї. Ми довго думали, як увіковічнити його ім’я, аби подвиг Героя ще довго пам’ятали наші нащадки.Один із наших учнів запропонував створити Алею Слави, облаштувати доріжку, встановити лавочки та альтанку, висадити гарні декоративні рослини та квіти. Він розробив окремий 3D-проект, який подав на конкурс проектів алей і парків, оголошений Волинським обласним управлінням лісового та мисливського господарства. Ми здобули ІІ місце», – розповідає батько школяра, директор загальноосвітньої школи села Полиці Роман Прокопчук.Таким чином, за підтримки і сприяння лісівників у селі Полиці облаштували Алею Слави.Проклали доріжку, засіяли газон, встановили альтанку та лавочки, висадили багаторічні декоративні дерева і кущі, а також посіяли різноманітні квіти.«Коли тепло, тут постійно багато дітей і молоді. Всі приходять на Алею провести час, бо тут, певно, найбільш затишне місце у селі.– це колишній наш лісничий, а нині – головний лісничий. Він не міг оминути це питання і активно допомагав нам реалізовувати цей проект – закупили саджанці, встановили бесідку та лавки. На наступний рік ми плануємо продовжити цю Алею Слави у протилежний бік і там встановити гарну дерев’яну арку», – розповідає Роман Прокопчук.«Я тут колись працював лісничим. А коли цей проект виграв у конкурсі, ми радо взялися за роботу. Спільними зусиллями все зробили. Нам приємно, що учні подали таку ініціативу, тому радо допомогли її реалізувати», – резюмував головний лісничий Аркадій Гордійчук.В той же час Роман Прокопчук продовжує розповідати про співпрацю між Полицівською загальноосвітньою школою та ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс». Зокрема і про діяльність шкільного лісництва, яке відкрили тут майже два роки тому.«За сприяння державного підприємства «Камінь-Каширськагроліс» нам вдалось наприкінці 2017 року відкрити окремий клас для позашкільної зайнятості учнів – шкільне лісництво. Ми не лише зробили ремонт, а й створили усі необхідні умови для комфортного перебування – є інтерактивна дошка, плазмовий телевізор, підручні засоби для роботи. Тому тут діти радо і, що відзначу – з зацікавленням проводять свій вільний час. Діти не ходять, не тиняються закутками, а сидять і працюють. Їм тут цікаво», – зауважує Роман Покопчук.Так, діти роблять гербарії, ікебани, збирають різне насіння, монтують годівнички, висаджують саджанці, доглядають за рослинами, а заразом – вивчають навколишній світ і природу. Також за сприяння лісівників у школі планують відкрити теплицю, аби висаджувати різні саджанці дерев та кущів.