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У Луцьку знесли незаконні торгові кіоски і гаражі

У Луцьку знесли незаконні торгові кіоски і гаражі
У Луцьку муніципали демонтували низку незаконно встановлених тимчасових споруд.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.

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Зокрема, на вулиці Ковельській, 52 демонтували 2 торгові кіоски. На проспекті Волі, 11 прибрали з тротуару металевий каркас. А з вулиці 8-го Березня, 6 демонтували з прибудинкової території металевий гараж.
У Луцьку знесли незаконні торгові кіоски і гаражі
У Луцьку знесли незаконні торгові кіоски і гаражі
У Луцьку знесли незаконні торгові кіоски і гаражі

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Теги: Луцьк, демонтаж
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