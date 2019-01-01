У Луцьку знесли незаконні торгові кіоски і гаражі
Сьогодні, 10:23
У Луцьку муніципали демонтували низку незаконно встановлених тимчасових споруд.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.
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Зокрема, на вулиці Ковельській, 52 демонтували 2 торгові кіоски. На проспекті Волі, 11 прибрали з тротуару металевий каркас. А з вулиці 8-го Березня, 6 демонтували з прибудинкової території металевий гараж.
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Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Кіоски, сараї та гаражі: що невдовзі демонтують у Луцьку. СПИСОК
Зокрема, на вулиці Ковельській, 52 демонтували 2 торгові кіоски. На проспекті Волі, 11 прибрали з тротуару металевий каркас. А з вулиці 8-го Березня, 6 демонтували з прибудинкової території металевий гараж.
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