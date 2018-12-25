У селищі на Волині під час дискотеки побили директора Будинку мистецтв
Сьогодні, 10:39
У селищі Голоби Ковельського району побили директора Будинку мистецтв.
Про цей прикрий випадок розповів 9 жовтня на позачерговій сесії Ковельської районної ради депутат Федір Вишневський, - пише Район.Ковель.
Інцидент трапився ще минулої п’ятниці в Голобському Будинку мистецтв. Під час дискотеки один з відвідувачів побив директора Григорія Тарасовського, який нині перебуває у лікарні.
«За словами свідків, у залі було чоловік п’ятдесят… І ніхто йому навіть не протягнув руку, щоб його підняти. Люди знають, хто винуватець. Ось така наша молодь. Він знайшов у собі сили піднятися. Ледь опустився зі сходів. Там стояли кілька груп молодих людей – по п’ять-шість чоловік. І йому ніхто не допоміг, не провів на «швидку». Він сам викликав «швидку» і вже там, в Голобській лікарні, втратив свідомість», – говорить Федір Вишневський.
Як повідомив депутатів заступник начальника сектору превенції Ковельського відділу поліції Юрій Єрохін, за цим фактом триває розслідування.
Головне фото – ілюстративне.
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Про цей прикрий випадок розповів 9 жовтня на позачерговій сесії Ковельської районної ради депутат Федір Вишневський, - пише Район.Ковель.
Інцидент трапився ще минулої п’ятниці в Голобському Будинку мистецтв. Під час дискотеки один з відвідувачів побив директора Григорія Тарасовського, який нині перебуває у лікарні.
«За словами свідків, у залі було чоловік п’ятдесят… І ніхто йому навіть не протягнув руку, щоб його підняти. Люди знають, хто винуватець. Ось така наша молодь. Він знайшов у собі сили піднятися. Ледь опустився зі сходів. Там стояли кілька груп молодих людей – по п’ять-шість чоловік. І йому ніхто не допоміг, не провів на «швидку». Він сам викликав «швидку» і вже там, в Голобській лікарні, втратив свідомість», – говорить Федір Вишневський.
Як повідомив депутатів заступник начальника сектору превенції Ковельського відділу поліції Юрій Єрохін, за цим фактом триває розслідування.
Головне фото – ілюстративне.
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