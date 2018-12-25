У селищі на Волині під час дискотеки побили директора Будинку мистецтв

У селищі Голоби Ковельського району побили директора Будинку мистецтв.Про цей прикрий випадок розповів 9 жовтня на позачерговій сесії Ковельської районної ради депутат Федір Вишневський, - пише Район.Ковель.Інцидент трапився ще минулої п’ятниці в Голобському Будинку мистецтв. Під час дискотеки один з відвідувачів побив директора, який нині перебуває у лікарні.«За словами свідків, у залі було чоловік п’ятдесят… І ніхто йому навіть не протягнув руку, щоб його підняти. Люди знають, хто винуватець. Ось така наша молодь. Він знайшов у собі сили піднятися. Ледь опустився зі сходів. Там стояли кілька груп молодих людей – по п’ять-шість чоловік. І йому ніхто не допоміг, не провів на «швидку». Він сам викликав «швидку» і вже там, в Голобській лікарні, втратив свідомість», – говорить Федір Вишневський.Як повідомив депутатів заступник начальника сектору превенції Ковельського відділу поліції, за цим фактом триває розслідування.Головне фото – ілюстративне.