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У селищі на Волині під час дискотеки побили директора Будинку мистецтв

У селищі на Волині під час дискотеки побили директора Будинку мистецтв
У селищі Голоби Ковельського району побили директора Будинку мистецтв.

Про цей прикрий випадок розповів 9 жовтня на позачерговій сесії Ковельської районної ради депутат Федір Вишневський, - пише Район.Ковель.

Інцидент трапився ще минулої п’ятниці в Голобському Будинку мистецтв. Під час дискотеки один з відвідувачів побив директора Григорія Тарасовського, який нині перебуває у лікарні.

«За словами свідків, у залі було чоловік п’ятдесят… І ніхто йому навіть не протягнув руку, щоб його підняти. Люди знають, хто винуватець. Ось така наша молодь. Він знайшов у собі сили піднятися. Ледь опустився зі сходів. Там стояли кілька груп молодих людей – по п’ять-шість чоловік. І йому ніхто не допоміг, не провів на «швидку». Він сам викликав «швидку» і вже там, в Голобській лікарні, втратив свідомість», – говорить Федір Вишневський.

Як повідомив депутатів заступник начальника сектору превенції Ковельського відділу поліції Юрій Єрохін, за цим фактом триває розслідування.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: бійка, клуб
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