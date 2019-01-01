Смерть дівчини під колесами авто у Цумані: водій-втікач був п’яний





Нагадаємо,



Водій, керуючи автомобілем Mercedes-Benz MB 100 у стані алкогольного сп’яніння, збив пішохода, 21-річну жительку селища Цумань, котра перебувала обабіч проїжджої частини. Внаслідок ДТП дівчина загинула на місці. Водій втік.



Правоохоронці встановили, що за кермом транспортного засобу перебував 63-річний житель селища. Правопорушника затримали у порядку статті 208 КПК України. Транспортний засіб вилучили.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.



Після оголошення підозри затриманому будуть вирішувати питання про обрання йому міри запобіжного заходу.



Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівському районі автомобіль на смерть збив пішохода.Нагадаємо, автопригода трапилась близько 20 години 9 жовтня по вулиці Незалежності у селищі Цумань , - пише ГУНП у Волинській області.Водій, керуючи автомобілем Mercedes-Benz MB 100 у стані алкогольного сп’яніння, збив пішохода, 21-річну жительку селища Цумань, котра перебувала обабіч проїжджої частини. Внаслідок ДТП дівчина загинула на місці. Водій втік.Правоохоронці встановили, що за кермом транспортного засобу перебував 63-річний житель селища. Правопорушника затримали у порядку статті 208 КПК України. Транспортний засіб вилучили.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.Після оголошення підозри затриманому будуть вирішувати питання про обрання йому міри запобіжного заходу.Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.

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