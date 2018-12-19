Повідомили графік роботи сервісних центрів МВС Волині у святкові дні жовтня
Сьогодні, 15:05
Розповіли про графік роботи сервісних центрів МВС у зв’язку з вихідними у жовтні.
Про це інформує пресслужба установи.
Відтак, у період святкових днів сервісні центри МВС працюватимуть зі змінами у робочому графіку.
Територіальні сервісні центри МВС
13 – 15 жовтня – вихідні дні
З 16 жовтня – робота у звичному режимі
Регіональний сервісний центр МВС
12 - 14 жовтня – вихідні дні
З 15 жовтня – робота у звичному режимі
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Про це інформує пресслужба установи.
Відтак, у період святкових днів сервісні центри МВС працюватимуть зі змінами у робочому графіку.
Територіальні сервісні центри МВС
13 – 15 жовтня – вихідні дні
З 16 жовтня – робота у звичному режимі
Регіональний сервісний центр МВС
12 - 14 жовтня – вихідні дні
З 15 жовтня – робота у звичному режимі
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