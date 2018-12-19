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Повідомили графік роботи сервісних центрів МВС Волині у святкові дні жовтня

Повідомили графік роботи сервісних центрів МВС Волині у святкові дні жовтня
Розповіли про графік роботи сервісних центрів МВС у зв’язку з вихідними у жовтні.

Про це інформує пресслужба установи.

Відтак, у період святкових днів сервісні центри МВС працюватимуть зі змінами у робочому графіку.

Територіальні сервісні центри МВС

13 – 15 жовтня – вихідні дні
З 16 жовтня – робота у звичному режимі

Регіональний сервісний центр МВС

12 - 14 жовтня – вихідні дні
З 15 жовтня – робота у звичному режимі




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Теги: свята, графік, центри МВС Волині
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