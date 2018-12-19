Повідомили графік роботи сервісних центрів МВС Волині у святкові дні жовтня





Про це інформує пресслужба установи.



Відтак, у період святкових днів сервісні центри МВС працюватимуть зі змінами у робочому графіку.



Територіальні сервісні центри МВС



13 – 15 жовтня – вихідні дні

З 16 жовтня – робота у звичному режимі



Регіональний сервісний центр МВС



12 - 14 жовтня – вихідні дні

З 15 жовтня – робота у звичному режимі









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