«Вибачте мене»: у Луцьку дівчина хотіла покінчити з життям





Тривожний виклик надійшов вчора, 9 жовтня, близько 21 години патрульним, - повідомляє



На місці події поліцейські проникли всередину завдяки працівникам ДСНС. Оперативно прибули і медики.



30-річна жінка лежала на підлозі і майже не дихала, у неї були порізані руки.



«Вибачте мене! Ви завжди залишитесь в моїй пам'яті!» - написала вона прощальне повідомлення.



Завдяки професійності медиків дівчину привели до тями. Патрульні надали допомогу в доставленні її до лікарні.



Згодом повідомили, що загрози життю й здоров'ю жінки немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Б. Хмельницького жінка намагалася покінчити життя самогубством.Тривожний виклик надійшов вчора, 9 жовтня, близько 21 години патрульним, - повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.На місці події поліцейські проникли всередину завдяки працівникам ДСНС. Оперативно прибули і медики.30-річна жінка лежала на підлозі і майже не дихала, у неї були порізані руки.«Вибачте мене! Ви завжди залишитесь в моїй пам'яті!» - написала вона прощальне повідомлення.Завдяки професійності медиків дівчину привели до тями. Патрульні надали допомогу в доставленні її до лікарні.Згодом повідомили, що загрози життю й здоров'ю жінки немає.

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