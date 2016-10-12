«Вибачте мене»: у Луцьку дівчина хотіла покінчити з життям
Сьогодні, 11:21
У Луцьку на вулиці Б. Хмельницького жінка намагалася покінчити життя самогубством.
Тривожний виклик надійшов вчора, 9 жовтня, близько 21 години патрульним, - повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
На місці події поліцейські проникли всередину завдяки працівникам ДСНС. Оперативно прибули і медики.
30-річна жінка лежала на підлозі і майже не дихала, у неї були порізані руки.
«Вибачте мене! Ви завжди залишитесь в моїй пам'яті!» - написала вона прощальне повідомлення.
Завдяки професійності медиків дівчину привели до тями. Патрульні надали допомогу в доставленні її до лікарні.
Згодом повідомили, що загрози життю й здоров'ю жінки немає.
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Тривожний виклик надійшов вчора, 9 жовтня, близько 21 години патрульним, - повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
На місці події поліцейські проникли всередину завдяки працівникам ДСНС. Оперативно прибули і медики.
30-річна жінка лежала на підлозі і майже не дихала, у неї були порізані руки.
«Вибачте мене! Ви завжди залишитесь в моїй пам'яті!» - написала вона прощальне повідомлення.
Завдяки професійності медиків дівчину привели до тями. Патрульні надали допомогу в доставленні її до лікарні.
Згодом повідомили, що загрози життю й здоров'ю жінки немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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