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«Вибачте мене»: у Луцьку дівчина хотіла покінчити з життям

«Вибачте мене»: у Луцьку дівчина хотіла покінчити з життям
У Луцьку на вулиці Б. Хмельницького жінка намагалася покінчити життя самогубством.

Тривожний виклик надійшов вчора, 9 жовтня, близько 21 години патрульним, - повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

На місці події поліцейські проникли всередину завдяки працівникам ДСНС. Оперативно прибули і медики.

30-річна жінка лежала на підлозі і майже не дихала, у неї були порізані руки.

«Вибачте мене! Ви завжди залишитесь в моїй пам'яті!» - написала вона прощальне повідомлення.

Завдяки професійності медиків дівчину привели до тями. Патрульні надали допомогу в доставленні її до лікарні.

Згодом повідомили, що загрози життю й здоров'ю жінки немає.

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Теги: Луцьк, патрульні, дівчина, покінчити життя самогубством
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