Луцькі депутати вимагають відкликати законопроект щодо продажу української землі

Депутати Луцької міської ради ухвалили звернення до президента України, уряду та парламенту з вимогою відкликати законопроект про продаж земель сільськогосподарського призначення, запустити його широке обговорення і до прийняття закону не допустити продаж земель.Про це йшлося у четвер, 10 жовтня, під час сесії Луцькради.Депутатповідомив, що проект рішення стосується основного національного багатства – землі. Теперішня влада взяла курс на її продаж, що не підтримує значна частина українців.«Більше 70% громадян – проти продажу сільськогосподарських земель, більше 80% - проти продажу землі іноземцям. У Латвії 90% земель викуплені іноземцями і фактично вони живуть в орендованій країні, хоча ще вчора ця земля належала їм. Вони нас попереджають не робити цього, не продавати землю. Наші фермери зараз не в тому стані, аби забезпечити купівлю землі. Тому у разі прийняття закону землю скуплять основні латифундисти, які вже мають ділянки, та іноземці», - відзначив Федік.За його словами, багато вільних коштів є в інших державах, із якими не може конкурувати Україна, тому таким чином можна втратити свою країну.«Повністю заборонити продаж землі і жити в тих умовах, у яких живе Україна, - неправильно. Певний ринок землі має бути, адже процвітають різноманітні схеми. Ми маємо вимагати не ухвалювати прийнятий законопроект у першому читанні, а не просто вимагати продаж земель», - вважає депутат Павло Данильчук і в цьому питанні пропонує взяти до уваги приклад Польщі.«До цього питання потрібно ставитися дуже обережно, депутати Верховної Ради навіть не розуміють, за що вони будуть голосувати. Той закон, внесений у турборежимі, треба зняти з розгляду, обговорити в експертному середовищі, проаналізувати успішний досвід держав і лише тоді розглядати з усіма зауваженнями», - додав Ігор Поліщук.Депутати вимагають від президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України:1. Відкликати законопроект про ринок земель сільськогосподарського призначення та запустити процес широкого обговорення я доопрацювання законопроекту. До цього часу заборонити в Україні торгівлю землею сільськогосподарського призначення.2. Дозволити особам, які законним способом набули право власності на землі сільськогосподарського призначення, здійснювати передачу своєї земельної власності. Не дозволяти право власності на землю іноземцям та особам без громадянства.3. Гарантувати право приватної власності на присадибні земельні ділянки, землі сільськогосподарського призначення, отримані під час розпаювання, одержані в спадщину, даровані чи відступлені прямими родичами та ті, що перебувають під житловими будинками й іншою нерухомістю.4. Розробити та забезпечити дієву реалізацію державних програм підтримки вітчизняного сільгоспвиробника, зокрема програми стимулювання розвитку кооперативів та сімейних фермерських господарств і програми сприяння виробництву сільськогосподарської техніки з поступовим митним обмеженням імпорту техніки, аналоги якої виробляють в Україні.5. За умови відкриття ринку землі врегулювати питання розпаювання для усіх громадян України відповідно до Конституції.