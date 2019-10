Волинська лікарня отримала нове обладнання від швейцарської компанії. ФОТО

В рамках субпроекту Світового банку Нововолинська центральна міська лікарня отримала сучасний автоматичний біохімічний аналізатор Cobas c 311 від швейцарської компанії «Рош Діагностікс».Про це повідомляють у медзакладі на сторінці у Facebook.Цей аналізатор обладнаний системою для зв'язку з сервісною службою «Рош», яка надає інформаційно-консультативні послуги лаборанту щодо обслуговування приладу (технічні аспекти, методики дослідження, якість та спектр реагентів і т.д.) за допомогою безперервного інтернет з’єднання.Для роботи і керування Cobas c 311 використовується комп’ютер з кольоровим дисплеєм. До системи підключений принтер.В цей аналізатор вмонтований блок охолодження, що забезпечує якісне та тривале зберігання закладених реагентів до кінця їх використання.На біохімічному аналізаторі Cobas c 311 можна виконувати більш як 100 тестів (видів біохімічних обстежень). За один раз в системі можливо розмістити до 45 тестів (виконати одночасно 45 видів обстежень) і загрузити до 108 зразків біологічного матеріалу.Серед переваг аналізатора є і висока точність вимірювання (повністю автоматична калібровка) і контроль якості, які не залежать від людського фактору, і те , що в роботі використовуються тільки високоякісні реагенти швейцарської компанії « Рош Діагностікс».