На підприємствах Волині за 9 місяців загинуло 14 працівників





Загальні травми отримали 129 працівників (у минулому році 126), - інформує



Основними причинами настання нещасних випадків є організаційні, а також психофізіологічні та технічні.



Травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов'язків, незадовільний стан виробничого середовища, а також особисту необережність потерпілих.



Державна служба України з питань праці вкотре наголошує на необхідності дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та закликає керівників господарюючих суб’єктів та працівників дбати про особисту безпеку та безпеку людей, які працюють поряд.

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