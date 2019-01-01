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На підприємствах Волині за 9 місяців загинуло 14 працівників

На підприємствах Волині за 9 місяців загинуло 14 працівників
На підприємствах Волинської області протягом 9 місяців цього року смертельні травми отримали 14 працівників, коли за аналогічний період минулого року – 9.

Загальні травми отримали 129 працівників (у минулому році 126), - інформує управління Держпраці у Волинській області.

Основними причинами настання нещасних випадків є організаційні, а також психофізіологічні та технічні.

Травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов'язків, незадовільний стан виробничого середовища, а також особисту необережність потерпілих.

Державна служба України з питань праці вкотре наголошує на необхідності дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та закликає керівників господарюючих суб’єктів та працівників дбати про особисту безпеку та безпеку людей, які працюють поряд.

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Теги: Волинь, статистика, смерть на підприємствах
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