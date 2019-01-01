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Хвороба швидко прогресує: дівчині з Волині потрібна дороговартісна операція

Хвороба швидко прогресує: дівчині з Волині потрібна дороговартісна операція
У 13-річної Анастасії Марчак з Володимира-Волинського важкий сколіоз третього ступеня (ідіопатичний грудо-поперековий сколіоз).

Останній рік хвороба швидко прогресує. Єдиний вихід — операція зі встановлення імпланту, яку треба провести максимум через півтора місяці. Вартість операції – 180 тисяч гривень. Сума є непідйомною для матері, яка сама виховує доньку, - пише Буг.

Титанова конструкція, яку мають встановити на хребет, допоможе тримати хребці у правильному положенні. Наразі є ризик неминучого викривлення хребта, що дасть ускладнення на роботу внутрішніх органів.

"На жаль, Насті стає гірше – консервативне лікування вже не допомагає: підлітковий вік, донька помітно виросла, і за рік відсоток викривлення прогресував на 14 градусів. Наразі лікарі дають шанс збереження гнучкості попереку, поки це ще можливо – це близько 2-х місяців. Час іде – вартість операції буде зростати із градусом викривлення. Лікарі не можуть встановити причин стрімкого прогресування", – розповіла матір дівчинки.

Мати Анастасії Ліна вдячна за допомогу, яка вже надійшла, та, на жаль, її не вистачить на операцію, тому змушена просити ще.

Людська небайдужість – це шанс для Анастасії бути здоровою.

Прохання переказувати гроші на картку: Приватбанку – 5168 7573 6304 8176, Ощадбанку – 4790 8200 1191 7645, Ліна Володимирівна Марчак.
Телефон: 063 408 41 42.

Хвороба швидко прогресує: дівчині з Волині потрібна дороговартісна операція
Хвороба швидко прогресує: дівчині з Волині потрібна дороговартісна операція

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Теги: допомога, лікування, волинянка
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