У Ковелі на вокзалі вкрали сумку у студента





У понеділок, 7 жовтня, до поліції Ковеля звернуся 19-річний житель Старовижівського району. Хлопець повідомив, що в залі очікування на залізничному вокзалі міста у нього викрали сумку з речами, - інформує ГУНП у Волинській області.



Сума заданих матеріальних збитків становить 5 тис. грн.



У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України, співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 30-річний житель Ковельського району.



За вчинення крадіжки волинянину загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі пограбували 19-річного студента.У понеділок, 7 жовтня, до поліції Ковеля звернуся 19-річний житель Старовижівського району. Хлопець повідомив, що в залі очікування на залізничному вокзалі міста у нього викрали сумку з речами, - інформує ГУНП у Волинській області.Сума заданих матеріальних збитків становить 5 тис. грн.У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України, співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 30-річний житель Ковельського району.За вчинення крадіжки волинянину загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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