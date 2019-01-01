У Ковелі на вокзалі вкрали сумку у студента
Сьогодні, 13:29
У Ковелі пограбували 19-річного студента.
У понеділок, 7 жовтня, до поліції Ковеля звернуся 19-річний житель Старовижівського району. Хлопець повідомив, що в залі очікування на залізничному вокзалі міста у нього викрали сумку з речами, - інформує ГУНП у Волинській області.
Сума заданих матеріальних збитків становить 5 тис. грн.
У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України, співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 30-річний житель Ковельського району.
За вчинення крадіжки волинянину загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У понеділок, 7 жовтня, до поліції Ковеля звернуся 19-річний житель Старовижівського району. Хлопець повідомив, що в залі очікування на залізничному вокзалі міста у нього викрали сумку з речами, - інформує ГУНП у Волинській області.
Сума заданих матеріальних збитків становить 5 тис. грн.
У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України, співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 30-річний житель Ковельського району.
За вчинення крадіжки волинянину загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Синоптик розповіла, якою буде погода на Покрову
Сьогодні, 13:48
У Ковелі на вокзалі вкрали сумку у студента
Сьогодні, 13:29
Лучанка заявила в поліцію про ймовірне викрадення 9-річного сина
Сьогодні, 13:08
Медіа