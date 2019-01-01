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У Ковелі на вокзалі вкрали сумку у студента

У Ковелі на вокзалі вкрали сумку у студента
У Ковелі пограбували 19-річного студента.

У понеділок, 7 жовтня, до поліції Ковеля звернуся 19-річний житель Старовижівського району. Хлопець повідомив, що в залі очікування на залізничному вокзалі міста у нього викрали сумку з речами, - інформує ГУНП у Волинській області.

Сума заданих матеріальних збитків становить 5 тис. грн.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України, співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 30-річний житель Ковельського району.

За вчинення крадіжки волинянину загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.




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Теги: Ковель, студент
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