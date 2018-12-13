Чотирьом волинянам вручили почесні відзнаки і ордени від президента

Відзнаки від президента України за значні особисті внески у розвиток держави, багаторічну сумлінну працю та з нагоди професійних свят отримали четверо волинян.Нагородження відбулося 10 жовтня під час оперативної наради у Волинській обласній державній адміністрації.Так, за вагомий особистий внесок у соціально-економічний і культурно-просвітній розвиток української держави, багаторічну сумлінну працю та вагомі професійні здобутки, а також з нагоди дня Конституції України орденом «За заслуги ІІІ ступеня» нагородили, батька–вихователя дитячого будинку сімейного типу села Низкиничі Іваничівського району.Указом президента України за значний особистий внесок у державне будівництво соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм, а також з нагоди Дня незалежності України присвоїли почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України», старшому тренеру луцької районної спортшколи.Указом президента України за вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості і високий професіоналізм та з нагоди Дня шахтаря присвоїли почесне звання «Заслужений шахтар України» працівникам державного підприємства «Волиньвугілля». Зокрема,, начальнику дільниці «Волиньвугілля» відокремленого підрозділу шахти №9 міста Нововолинська та, начальнику дільниці підготовчих робіт відокремленого підрозділу «Шахта «Бужанська» державного підприємства «Волиньвугілля».