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Чотирьом волинянам вручили почесні відзнаки і ордени від президента

Чотирьом волинянам вручили почесні відзнаки і ордени від президента
Відзнаки від президента України за значні особисті внески у розвиток держави, багаторічну сумлінну працю та з нагоди професійних свят отримали четверо волинян.

Нагородження відбулося 10 жовтня під час оперативної наради у Волинській обласній державній адміністрації.

Так, за вагомий особистий внесок у соціально-економічний і культурно-просвітній розвиток української держави, багаторічну сумлінну працю та вагомі професійні здобутки, а також з нагоди дня Конституції України орденом «За заслуги ІІІ ступеня» нагородили Федора Романюка, батька–вихователя дитячого будинку сімейного типу села Низкиничі Іваничівського району.

Указом президента України за значний особистий внесок у державне будівництво соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм, а також з нагоди Дня незалежності України присвоїли почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» Володимиру Сахаруку, старшому тренеру луцької районної спортшколи.

Указом президента України за вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості і високий професіоналізм та з нагоди Дня шахтаря присвоїли почесне звання «Заслужений шахтар України» працівникам державного підприємства «Волиньвугілля». Зокрема, Володимиру Будюку, начальнику дільниці «Волиньвугілля» відокремленого підрозділу шахти №9 міста Нововолинська та Олександру Назаруку, начальнику дільниці підготовчих робіт відокремленого підрозділу «Шахта «Бужанська» державного підприємства «Волиньвугілля».

Чотирьом волинянам вручили почесні відзнаки і ордени від президента


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Теги: нагородження, відзнаки, ОДА, президент
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