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Синоптик розповіла, якою буде погода на Покрову

Синоптик розповіла, якою буде погода на Покрову
В Україні 11 жовтня очікується незначне похолодання. Температура повітря спаде до +12.

Про це йдеться на сторінці головного синоптика України Наталії Діденко у Facebook.

Відтак, протягом дня температура повітря становитиме +12...+16 градусів, на Півдні +15...+20 градусів.

Зауважує, дощі пройдуть на Півдні та Сході, окрім Харківщини, і ще у Центрі, окрім Вінниччини, і навіть можуть бути там періодично сильними. На Заході та Півночі є ймовірність опадів, але невеликих та локальних.

На вихідних температура повітря знову піде вгору. У суботу та неділю очікується +16...+23 градуси.

На Покрову погода в Україні буде сонячна та ясна, пригріє до +20...+25 градусів.

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Теги: прогноз погоди, Україна, Покрова
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