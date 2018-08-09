Синоптик розповіла, якою буде погода на Покрову





Про це йдеться на Наталії Діденко у Facebook.



Відтак, протягом дня температура повітря становитиме +12...+16 градусів, на Півдні +15...+20 градусів.



Зауважує, дощі пройдуть на Півдні та Сході, окрім Харківщини, і ще у Центрі, окрім Вінниччини, і навіть можуть бути там періодично сильними. На Заході та Півночі є ймовірність опадів, але невеликих та локальних.



На вихідних температура повітря знову піде вгору. У суботу та неділю очікується +16...+23 градуси.



На Покрову погода в Україні буде сонячна та ясна, пригріє до +20...+25 градусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 11 жовтня очікується незначне похолодання. Температура повітря спаде до +12.Про це йдеться на сторінці головного синоптика України у Facebook.Відтак, протягом дня температура повітря становитиме +12...+16 градусів, на Півдні +15...+20 градусів.Зауважує, дощі пройдуть на Півдні та Сході, окрім Харківщини, і ще у Центрі, окрім Вінниччини, і навіть можуть бути там періодично сильними. На Заході та Півночі є ймовірність опадів, але невеликих та локальних.На вихідних температура повітря знову піде вгору. У суботу та неділю очікується +16...+23 градуси.На Покрову погода в Україні буде сонячна та ясна, пригріє до +20...+25 градусів.

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