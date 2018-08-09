Синоптик розповіла, якою буде погода на Покрову
Сьогодні, 13:48
В Україні 11 жовтня очікується незначне похолодання. Температура повітря спаде до +12.
Про це йдеться на сторінці головного синоптика України Наталії Діденко у Facebook.
Відтак, протягом дня температура повітря становитиме +12...+16 градусів, на Півдні +15...+20 градусів.
Зауважує, дощі пройдуть на Півдні та Сході, окрім Харківщини, і ще у Центрі, окрім Вінниччини, і навіть можуть бути там періодично сильними. На Заході та Півночі є ймовірність опадів, але невеликих та локальних.
На вихідних температура повітря знову піде вгору. У суботу та неділю очікується +16...+23 градуси.
На Покрову погода в Україні буде сонячна та ясна, пригріє до +20...+25 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці головного синоптика України Наталії Діденко у Facebook.
Відтак, протягом дня температура повітря становитиме +12...+16 градусів, на Півдні +15...+20 градусів.
Зауважує, дощі пройдуть на Півдні та Сході, окрім Харківщини, і ще у Центрі, окрім Вінниччини, і навіть можуть бути там періодично сильними. На Заході та Півночі є ймовірність опадів, але невеликих та локальних.
На вихідних температура повітря знову піде вгору. У суботу та неділю очікується +16...+23 градуси.
На Покрову погода в Україні буде сонячна та ясна, пригріє до +20...+25 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Синоптик розповіла, якою буде погода на Покрову
Сьогодні, 13:48
У Ковелі на вокзалі вкрали сумку у студента
Сьогодні, 13:29
Лучанка заявила в поліцію про ймовірне викрадення 9-річного сина
Сьогодні, 13:08
Медіа