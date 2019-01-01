На Рівненщині через зсув ґрунту загинув молодий чоловік

Трагічний випадок стався на території Великожитинської сільської ради неподалік Рівного. Під час виконання робіт загинув чоловік.інцидент трапився дев’ятого жовтня о 18:51, - пише ГУНП у Рівненській області.Поліцейські встановили, що під час виконання робіт із прокладання комунікацій стався зсув ґрунту, в результаті чого один із працівників встиг уникнути небезпеки, а іншого — засипало землею. Рятувальники, які прибули на місце події, дістали чоловіка без ознак життя. Медики «швидкої» лише констатували його смерть. Загиблим виявився 37-річний житель Дубенського району.Відомості за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України.