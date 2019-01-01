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На Рівненщині через зсув ґрунту загинув молодий чоловік

На Рівненщині через зсув ґрунту загинув молодий чоловік
Трагічний випадок стався на території Великожитинської сільської ради неподалік Рівного. Під час виконання робіт загинув чоловік.

інцидент трапився дев’ятого жовтня о 18:51, - пише ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські встановили, що під час виконання робіт із прокладання комунікацій стався зсув ґрунту, в результаті чого один із працівників встиг уникнути небезпеки, а іншого — засипало землею. Рятувальники, які прибули на місце події, дістали чоловіка без ознак життя. Медики «швидкої» лише констатували його смерть. Загиблим виявився 37-річний житель Дубенського району.

Відомості за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України.



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Теги: Рівненщина, зсув ґрунту, смерть
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