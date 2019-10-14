Сергій Притула та «Вар'яти» дадуть два концерти у Луцьку. АНОНС





«Вар'яти-шоу» - це не просто талановиті гумористи і співочі актори, кожна репліка і навіть жест яких миттєво викликають хвилю сміху у залі, вони - справжні улюбленці публіки!



За вісім років існування «Вар'яти-шоу» всім довели, що україномовний гумор - це гумор найвищого ґатунку! Це завжди абсолютні аншлаги, абсолютний захват глядачів і бажання, щоб ці години щастя і гумору не закінчувалися ніколи!



«Вар'яти-шоу» - це гумористичне шоу, яке треба бачити всією сім’єю! У ньому немає політики і нецензурщини, майже всі жарти взяті з життя, з тих кумедних ситуацій, у які ми потрапляємо у побуті та стосунках.І саме тому, що близькі кожному, вони одразу знаходять шлях до серця всіх глядачів.



Порадуйте своїх близьких найкращим подарунком і в жодному разі не забудьте про себе!



Організатор події: Івент-агенція "Tikhonovсoncertandeventagency"



Детальніше про подію тут:



Квитки на основний концерт (17:30):

- https://lutsk.karabas.com/ua/dodatkovij-koncert-5/order/

- https://kasa.in.ua/ua/luck/humor/serhii-prytula-ta-variaty-shou-dodatkovyi-kontsert-2019-10-14



Квитки на додатковий концерт (20:00):



- https://kasa.in.ua/ua/luck/humor/sergij-pritula-ta-varati-sou-2019-10-14

- https://lutsk.karabas.com/ua/sergij-pritula-gumor-shou-var-yati-65/order/



Фізично у Луцьку можна купити квитки:



- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)

- Каса Драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)



Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:



+380 66 555 79 86

+380 97 376 85 93









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сергій Притула та гумор-шоу «Вар'яти» з новою програмою повертаються до Луцька і представлять її у день захисника України та козацтва, а саме 14 жовтня о 17:30 та о 20:00 у РЦ «Промінь».«Вар'яти-шоу» - це не просто талановиті гумористи і співочі актори, кожна репліка і навіть жест яких миттєво викликають хвилю сміху у залі, вони - справжні улюбленці публіки!За вісім років існування «Вар'яти-шоу» всім довели, що україномовний гумор - це гумор найвищого ґатунку! Це завжди абсолютні аншлаги, абсолютний захват глядачів і бажання, щоб ці години щастя і гумору не закінчувалися ніколи!«Вар'яти-шоу» - це гумористичне шоу, яке треба бачити всією сім’єю! У ньому немає політики і нецензурщини, майже всі жарти взяті з життя, з тих кумедних ситуацій, у які ми потрапляємо у побуті та стосунках.І саме тому, що близькі кожному, вони одразу знаходять шлях до серця всіх глядачів.Порадуйте своїх близьких найкращим подарунком і в жодному разі не забудьте про себе!Організатор події: Івент-агенція "Tikhonovсoncertandeventagency"Детальніше про подію тут: https://www.facebook.com/events/2371186146472103/ Квитки на основний концерт (17:30):Квитки на додатковий концерт (20:00):Фізично у Луцьку можна купити квитки:- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)- Каса Драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:

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