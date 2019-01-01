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Віцеміс України з Волині розповіла, чому двічі відмовлялася від конкурсу краси

Віцеміс України з Волині розповіла, чому двічі відмовлялася від конкурсу краси
Володарка титулу «Міс Україна Земля 2019» Діана Шабас розповіла про участь у конкурсі, про те, як вона два роки поспіль відмовляла організаторам та як готувалась до найважливішої події у її житті.

Про це йдеться у дописі на її сторінці в Instagram, - повідомляє "Таблоїд Волині".

Текст подаємо без змін та поправок:

«Чому саме конкурс "Міс Україна"?

Я розуміла, що взяти участь в конкурсі такого масштабу я зможу лише раз у житті! Це не шкільна олімпіада чи контрольна, які проводять щомісяця, тому я готувалася і відмовлялася від пропозиції оргкомітету «Міс України» 2 роки поспіль, хоч це і моя мрія.

Як готувалася?

Я росла. Я розуміла, що ще досить молода і недосвідчена. Потрібно спочатку розібратись в собі, в своїх життєвих позиціях і переконаннях.
В 17 ти сприймаєш світ по-іншому, ніж у 20. Ти розумієш, що не все так легко і просто, що життя сплетене зі світлих і темних сторін.
Треба навчитися їх сприймати і змінювати. А головне – їх бачити!!

"Міс Україна" – це великий досвід для мене! Це конкурс, який змушує задуматися над втіленням того чи іншого проекту, адже у нас велика кількість глобальних проблем, про які треба не лише говорити, а вирішувати, і нереальне число людей, які також потребують нашої допомоги, але усі здебільшого просто байдужі.

Як каже мій найменший 5-ти річний братик: "ЛЮБОВ ВРЯТУЄ СВІТ!". Тому зараз я тут – щоб змінювати себе і світ!», – написала волинянка.

Віцеміс України з Волині розповіла, чому двічі відмовлялася від конкурсу краси
Віцеміс України з Волині розповіла, чому двічі відмовлялася від конкурсу краси
Віцеміс України з Волині розповіла, чому двічі відмовлялася від конкурсу краси
Віцеміс України з Волині розповіла, чому двічі відмовлялася від конкурсу краси


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Теги: «Міс Україна Земля - 2019», Діана Шабас
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