У Луцьку прихильники УПЦ (МП) відзначили престольне свято. ФОТО





Про це повідомляють на сторінці



З благословення архієпископа Нафанаїла, богослужіння очолив благочинний Луцького кафедрального округу прот. Вадим Лебідь.



Йому співслужили голова молодіжного відділу Волинської єпархії ієромонах Ілля (Вишневський), настоятель новоутвореної громади прот. Іоанн Піпаш, прот. Віталій Самсонік та протодиякон Михаїл Абрамчук.



"Нам приємно спостерігати, як зростає число прихожан в Свято-Іоанно-Богословському храмі. Воістину, сьогоднішній день для нас був Пасхою і тому неодноразово серед прихожан лунали величні слова Христос Воскрес, Воістину Воскрес!", йдеться у дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 жовтня Свято-Іоанно-Богословська громада міста Луцька вперше відзначила своє престольне свято.Про це повідомляють на сторінці молодіжки "Ставрос" у Facebook.З благословення архієпископа, богослужіння очолив благочинний Луцького кафедрального округу прот.Йому співслужили голова молодіжного відділу Волинської єпархії ієромонах, настоятель новоутвореної громади прот., прот.та протодиякон"Нам приємно спостерігати, як зростає число прихожан в Свято-Іоанно-Богословському храмі. Воістину, сьогоднішній день для нас був Пасхою і тому неодноразово серед прихожан лунали величні слова Христос Воскрес, Воістину Воскрес!", йдеться у дописі.

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