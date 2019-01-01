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У Луцьку прихильники УПЦ (МП) відзначили престольне свято. ФОТО

У Луцьку прихильники УПЦ (МП) відзначили престольне свято. ФОТО
9 жовтня Свято-Іоанно-Богословська громада міста Луцька вперше відзначила своє престольне свято.

Про це повідомляють на сторінці молодіжки "Ставрос" у Facebook.

З благословення архієпископа Нафанаїла, богослужіння очолив благочинний Луцького кафедрального округу прот. Вадим Лебідь.

Йому співслужили голова молодіжного відділу Волинської єпархії ієромонах Ілля (Вишневський), настоятель новоутвореної громади прот. Іоанн Піпаш, прот. Віталій Самсонік та протодиякон Михаїл Абрамчук.

"Нам приємно спостерігати, як зростає число прихожан в Свято-Іоанно-Богословському храмі. Воістину, сьогоднішній день для нас був Пасхою і тому неодноразово серед прихожан лунали величні слова Христос Воскрес, Воістину Воскрес!", йдеться у дописі.

У Луцьку прихильники УПЦ (МП) відзначили престольне свято. ФОТО
У Луцьку прихильники УПЦ (МП) відзначили престольне свято. ФОТО
У Луцьку прихильники УПЦ (МП) відзначили престольне свято. ФОТО
У Луцьку прихильники УПЦ (МП) відзначили престольне свято. ФОТО
У Луцьку прихильники УПЦ (МП) відзначили престольне свято. ФОТО
У Луцьку прихильники УПЦ (МП) відзначили престольне свято. ФОТО


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Теги: луцька громада, престольне свято, відзначення
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