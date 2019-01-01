У Харкові за день «замінували» 341 об'єкт
Сьогодні, 15:54
У Харкові 9 жовтня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування 341 об'єкта, яке виявилося неправдивим.
Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
Повідомлення про мінування кількох сотень установ міста надійшло на електронну пошту поліції 9 жовтня, близько 15:45.
"Поліцейські ретельно оглянули 61 медичний заклад, 39 торговельних центрів, 10 готелів, 45 шкіл і 186 дитячих садків. Евакуювали більше тисячі осіб. В ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - повідомили у поліції.
Так, інформацію про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком до 10 років з конфіскацією майна або без такої.
Вживаються заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної до скоєння вказаних кримінальних правопорушень.
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Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
Повідомлення про мінування кількох сотень установ міста надійшло на електронну пошту поліції 9 жовтня, близько 15:45.
"Поліцейські ретельно оглянули 61 медичний заклад, 39 торговельних центрів, 10 готелів, 45 шкіл і 186 дитячих садків. Евакуювали більше тисячі осіб. В ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - повідомили у поліції.
Так, інформацію про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком до 10 років з конфіскацією майна або без такої.
Вживаються заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної до скоєння вказаних кримінальних правопорушень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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