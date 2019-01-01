У Харкові за день «замінували» 341 об'єкт





Про це



Повідомлення про мінування кількох сотень установ міста надійшло на електронну пошту поліції 9 жовтня, близько 15:45.



"Поліцейські ретельно оглянули 61 медичний заклад, 39 торговельних центрів, 10 готелів, 45 шкіл і 186 дитячих садків. Евакуювали більше тисячі осіб. В ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - повідомили у поліції.



Так, інформацію про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком до 10 років з конфіскацією майна або без такої.



Вживаються заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної до скоєння вказаних кримінальних правопорушень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові 9 жовтня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування 341 об'єкта, яке виявилося неправдивим.Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.Повідомлення про мінування кількох сотень установ міста надійшло на електронну пошту поліції 9 жовтня, близько 15:45."Поліцейські ретельно оглянули 61 медичний заклад, 39 торговельних центрів, 10 готелів, 45 шкіл і 186 дитячих садків. Евакуювали більше тисячі осіб. В ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - повідомили у поліції.Так, інформацію про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком до 10 років з конфіскацією майна або без такої.Вживаються заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної до скоєння вказаних кримінальних правопорушень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію