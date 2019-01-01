На Волині судитимуть рідних братів-грабіжників

Судитимуть за низку злочинів 36-річного та 37-річного мешканців Нововолинська.Обидва – раніше судимі за крадіжки, старший – лише наприкінці червня цього року повернувся з місць позбавлення волі, - пише пресслужба прокуратури області.Окрім того, до суду скерували обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про вчинення ними інших злочинів проти власності (щодо молодшого – два, щодо старшого – один).Відомо,що Уувечері 4 липня старший з братів завдав легких тілесних ушкоджень знайомому. Зранку 10 серпня брати на території ринку в Нововолинську намагалися поцупити гроші з гаманця, який лежав на прилавку торгового контейнера. Поки молодший відволікав увагу свідків, старший викрав кілька купюр у різній валюті, завдавши власнику гаманця майнової шкоди на понад 14 тис. грн. Проте їхні злочинні дії були викриті – і зловмисникам довелося втікати.Удень 21 серпня брати вкрали 3800 гривень з шухляди прилавку одного з магазинів шахтарського міста. За тиждень по тому – пограбували інший магазин. Заволодівши майже 4 тис. грн, були викриті продавчинею й, утікаючи, кілька разів ударили її.У вересні старший з братів викрав з одного магазину понад 3000 грн, а з іншого – кросівки. До ще однієї крадіжки взуття він залучив свою 21-річну знайому, проте її на місці злочину з двома поцупленими парами бутсів затримали працівники поліції. Сам же зловмисник утік.Затриманих згодом братів, а також їхню спільницю обвинувачують у вчиненні цих всіх злочинів.Подальшу їхню долю вирішуватиме суд.