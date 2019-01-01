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У будинок рівненського депутата кинули гранату

У будинок рівненського депутата кинули гранату
У Рівнові вночі у помешкання депутата невідомі кинули гранату.

Інцидент трапився у четвер, 10 жовтня, близько 14 години, - інформує пресслужба ГУНП у Рівненській області.

До поліції надійшло повідомлення від 45-річного рівнянина, що його дружина виявила пошкодженою покрівлю будинку на вулиці Костромська обласного центру.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Рівненського відділу поліції разом із керівництвом, працівники вибухотехнічного відділу та кінологи ГУНП.

Як пояснив господар поліцейським, що близько третьої ночі він почув підозрілий звук, утім цьому не надав значення, адже вирішив, що то могла бути петарда.

В ході огляду спеціалісти-вибухотехніки встановили, що на даху будинку депутата міської ради вибухнула граната «РГД 5». Внаслідок вибуху пошкоджена металева покрівля даху.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до злочину.

Як повідомляє видання "Вечірнє Рівне", кидали гранату у помешкання головному "свободівцю" Рівного та начальнику обласного управління охорони здоров'я Юрію Осіпчуку.

У будинок рівненського депутата кинули гранату
У будинок рівненського депутата кинули гранату



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Теги: рівненський депутат, граната, головний
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