У Луцьку муніципали знесли торговий павільйон, який стояв без дозвільних документів
Сьогодні, 16:47
У Луцьку на проспекті Відродження, 7 муніципали демонтували торговий павільйон.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.
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Зазначається, що вищевказана тимчасова споруда вже тривалий час стояла без відповідних дозвільних документів, а суб’єкт господарювання не сплачував ніяких коштів за її розміщення.
"Департамент муніципальної варти неодноразово звертався до власника та зобов’язував його здійснити демонтаж в добровільному порядку, проте всі вимоги департаменту були проігноровані", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Кіоски, сараї та гаражі: що невдовзі демонтують у Луцьку. СПИСОК
Зазначається, що вищевказана тимчасова споруда вже тривалий час стояла без відповідних дозвільних документів, а суб’єкт господарювання не сплачував ніяких коштів за її розміщення.
"Департамент муніципальної варти неодноразово звертався до власника та зобов’язував його здійснити демонтаж в добровільному порядку, проте всі вимоги департаменту були проігноровані", - йдеться у повідомлені.
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