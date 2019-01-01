У Луцьку муніципали знесли торговий павільйон, який стояв без дозвільних документів

У Луцьку на проспекті Відродження, 7 муніципали демонтували торговий павільйон.Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.Зазначається, що вищевказана тимчасова споруда вже тривалий час стояла без відповідних дозвільних документів, а суб’єкт господарювання не сплачував ніяких коштів за її розміщення."Департамент муніципальної варти неодноразово звертався до власника та зобов’язував його здійснити демонтаж в добровільному порядку, проте всі вимоги департаменту були проігноровані", - йдеться у повідомлені.