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У Луцьку муніципали знесли торговий павільйон, який стояв без дозвільних документів

У Луцьку муніципали знесли торговий павільйон, який стояв без дозвільних документів
У Луцьку на проспекті Відродження, 7 муніципали демонтували торговий павільйон.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.

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Зазначається, що вищевказана тимчасова споруда вже тривалий час стояла без відповідних дозвільних документів, а суб’єкт господарювання не сплачував ніяких коштів за її розміщення.

"Департамент муніципальної варти неодноразово звертався до власника та зобов’язував його здійснити демонтаж в добровільному порядку, проте всі вимоги департаменту були проігноровані", - йдеться у повідомлені.


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Теги: Відродження, торговий павільйон.
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