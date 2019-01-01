Двоє луцьких баскетболістів – в «топі» міжнародного турніру





На міжнародному баскетбольному турнірі, що завершився у Торуні студентська команда «Університет-КДЮСШ» посіла друге місце. За підсумками турніру Володимир Шевчук став найрезультативнішим гравцем, а Мисаїл Серьогін потрапив до символічної збірної турніру, - повідомляє



«Це другий мій міжнародний турнір. Організація на турнірі була дуже солідна, хороші призи. Прикрою була поразка від команди господарів. Я б не сказав, що у них команда сильніша. Ми добре почали матч і вели в рахунку до середини другої чверті. За останніх чотири хвилини чверті пропустили дванадцять очок і на перерив пішли тільки з двома очками переваги, а згодом вони вийшли вперед і перемогли. Думаю, що нам на заваді стали психологічні моменти. В нашій команді було чимало молодих хлопців, без досвіду у таких турнірах.



Принциповим був матч проти Калінінграда. Влітку Україна не раз зустрічалася з Росією в матчах різних турнірів і програвала. Ми хотіли перервати цю серію. Я сподівався, що отримаю якусь нагороду, але коли потрапив в символічну збірну був здивований», – поділився враженнями Мисаїл Серьогін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє гравців баскетбольного клубу «Старий Луцьк» потрапили до числа найкращих гравців міжнародного турніру.На міжнародному баскетбольному турнірі, що завершився у Торуні студентська команда «Університет-КДЮСШ» посіла друге місце. За підсумками турнірустав найрезультативнішим гравцем, апотрапив до символічної збірної турніру, - повідомляє Район. Луцьк з посиланням на пресслужба клубу.«Це другий мій міжнародний турнір. Організація на турнірі була дуже солідна, хороші призи. Прикрою була поразка від команди господарів. Я б не сказав, що у них команда сильніша. Ми добре почали матч і вели в рахунку до середини другої чверті. За останніх чотири хвилини чверті пропустили дванадцять очок і на перерив пішли тільки з двома очками переваги, а згодом вони вийшли вперед і перемогли. Думаю, що нам на заваді стали психологічні моменти. В нашій команді було чимало молодих хлопців, без досвіду у таких турнірах.Принциповим був матч проти Калінінграда. Влітку Україна не раз зустрічалася з Росією в матчах різних турнірів і програвала. Ми хотіли перервати цю серію. Я сподівався, що отримаю якусь нагороду, але коли потрапив в символічну збірну був здивований», – поділився враженнями Мисаїл Серьогін.

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