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Двоє луцьких баскетболістів – в «топі» міжнародного турніру

Двоє луцьких баскетболістів – в «топі» міжнародного турніру
Двоє гравців баскетбольного клубу «Старий Луцьк» потрапили до числа найкращих гравців міжнародного турніру.

На міжнародному баскетбольному турнірі, що завершився у Торуні студентська команда «Університет-КДЮСШ» посіла друге місце. За підсумками турніру Володимир Шевчук став найрезультативнішим гравцем, а Мисаїл Серьогін потрапив до символічної збірної турніру, - повідомляє Район. Луцьк з посиланням на пресслужба клубу.

«Це другий мій міжнародний турнір. Організація на турнірі була дуже солідна, хороші призи. Прикрою була поразка від команди господарів. Я б не сказав, що у них команда сильніша. Ми добре почали матч і вели в рахунку до середини другої чверті. За останніх чотири хвилини чверті пропустили дванадцять очок і на перерив пішли тільки з двома очками переваги, а згодом вони вийшли вперед і перемогли. Думаю, що нам на заваді стали психологічні моменти. В нашій команді було чимало молодих хлопців, без досвіду у таких турнірах.

Принциповим був матч проти Калінінграда. Влітку Україна не раз зустрічалася з Росією в матчах різних турнірів і програвала. Ми хотіли перервати цю серію. Я сподівався, що отримаю якусь нагороду, але коли потрапив в символічну збірну був здивований», – поділився враженнями Мисаїл Серьогін.

Двоє луцьких баскетболістів – в «топі» міжнародного турніру
Двоє луцьких баскетболістів – в «топі» міжнародного турніру

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Теги: міжнародний турнір, баскетбол, луцька команда
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