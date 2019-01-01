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У храмі під Луцьком військові капелани молилися за Батьківщину та її захисників

У храмі під Луцьком військові капелани молилися за Батьківщину та її захисників
Напередодні Дня захисника України та Дня українського козацтва у селі Несвіч Луцького районного деканату військові капелани відслужили молебень за Батьківщину, її оборонців та весь наш народ.

Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.

Спочатку священнослужителі помолились у храмі архістратига Михаїла, потім хресним ходом вирушили до курганів, де поховані козаки Северина Наливайка. Тут теж вознесли молитви за героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну.

Потому настоятель парафії священник Сергій Мельничук вручив подяки від ГО «Військові капелани Волині» присутнім ветеранам АТО.

У храмі під Луцьком військові капелани молилися за Батьківщину та її захисників
У храмі під Луцьком військові капелани молилися за Батьківщину та її захисників



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Теги: Волинська єпархія, День захисника України, Луцьк
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