У волинському місті невідомі вкрали сотні метрів телефонного кабелю





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Зазначається, що близько 13-ї години з вулиці професора Бобка та Рєпіна невідома особа викрала 750 метрів телефонного кабелю ПАТ "Укртелеком". Сума завданих збитків становить 3840 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 жовтня, вже другий день поспіль, до Володимир-Волинського відділу поліції надходить заява про крадіжку кабелю. Цього разу протяжність вкраденого – майже кілометр.Про це БУГу повідомили правоохоронці.Зазначається, що близько 13-ї години з вулиці професора Бобка та Рєпіна невідома особа викрала 750 метрів телефонного кабелю ПАТ "Укртелеком". Сума завданих збитків становить 3840 гривень.

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