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У волинському місті невідомі вкрали сотні метрів телефонного кабелю

У волинському місті невідомі вкрали сотні метрів телефонного кабелю
9 жовтня, вже другий день поспіль, до Володимир-Волинського відділу поліції надходить заява про крадіжку кабелю. Цього разу протяжність вкраденого – майже кілометр.

Про це БУГу повідомили правоохоронці.

Зазначається, що близько 13-ї години з вулиці професора Бобка та Рєпіна невідома особа викрала 750 метрів телефонного кабелю ПАТ "Укртелеком". Сума завданих збитків становить 3840 гривень.

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Теги: Володимир, телефонний кабель, крадіжка
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