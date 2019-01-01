У волинському місті невідомі вкрали сотні метрів телефонного кабелю
Сьогодні, 19:31
9 жовтня, вже другий день поспіль, до Володимир-Волинського відділу поліції надходить заява про крадіжку кабелю. Цього разу протяжність вкраденого – майже кілометр.
Про це БУГу повідомили правоохоронці.
Зазначається, що близько 13-ї години з вулиці професора Бобка та Рєпіна невідома особа викрала 750 метрів телефонного кабелю ПАТ "Укртелеком". Сума завданих збитків становить 3840 гривень.
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Про це БУГу повідомили правоохоронці.
Зазначається, що близько 13-ї години з вулиці професора Бобка та Рєпіна невідома особа викрала 750 метрів телефонного кабелю ПАТ "Укртелеком". Сума завданих збитків становить 3840 гривень.
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