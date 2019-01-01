Волинянин, який створює картини зі сірників, встановив рекорд України
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Юрій Семенюк із селища Люблинець Ковельського району викладає із сірників картини, фотографії.
Як виявилося, цим видом мистецтва Юрій захопився ще в дитинстві, - пише Вісник.
"Ще десь у п’ятому класі я побачив у когось зроблену із сірників хатку, захотілось спробувати й собі. Ніхто мені не показував, як її робити. Я був сам собі за вчителя. І хоча навиків не було, хатка все-таки вийшла. Правда, не така, як хотілося, але точно як у мультику – на курячих ніжках. Я економив гроші, які мама давала в школу на пиріжки, що купити сірники на хатку. Тоді на виріб пішло п’ять коробок. Але згодом хатка мені перестала подобатися, і я її... спалив", – пригадує Юра.
Відтоді Юра Семенюк закинув свою цікавість аж до 27 років. А потім одного дня пригадав своє дитяче захоплення і надумав зробити велику старовинну церкву. Задумане не вдавалося, тож поринув по допомогу в Інтернет. Натрапив на картини, які були зроблені із сірників. Спробував і собі. Зробив пробну – образ Ісуса Христа. Вийшло.
"Згодом я захотів зробити "Розп’яття Спасителя"", – каже Юра Семенюк.
Придбаний малюнок "розбив" на кубики і за зразком робив картину, на яку пішло 106 500 штук сірників.
У роботі йому допомагала сестра з чоловіком і мама, бо кожен сірничок відмивали від сірки, сушили, а потім фарбували у потрібний колір. І лише тоді Юрій складав цілісну картину. Сірників потрібно було дуже багато, тож друзі хлопця, брати Вова і Саша Прадійчуки, допомагали йому у придбанні сірників, за що він їм дуже вдячний.
"А от картину «Георгій-Побідоносець» я робив цілий рік у вільний час, вечорами. Це як наркотик, так затягує. Не раз сестра і мама дорікали мені за безлад у кімнаті, бо кругом були сірники. Але потім всі разом раділи, коли картина була готова", – каже Юра.
Юрій возив свою роботу на сірниковий фестиваль у Київ, де було зафіксовано рекорд, бо його картина виявилася найбільшою. Хлопець мріє зробити щось грандіозне, на що використає рівно один мільйон сірників. Але для цього потрібно велике приміщення, а не кімната у квартирі і спонсорська допомога на придбання сірників. Можливо, колись його мрія здійсниться.
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Як виявилося, цим видом мистецтва Юрій захопився ще в дитинстві, - пише Вісник.
"Ще десь у п’ятому класі я побачив у когось зроблену із сірників хатку, захотілось спробувати й собі. Ніхто мені не показував, як її робити. Я був сам собі за вчителя. І хоча навиків не було, хатка все-таки вийшла. Правда, не така, як хотілося, але точно як у мультику – на курячих ніжках. Я економив гроші, які мама давала в школу на пиріжки, що купити сірники на хатку. Тоді на виріб пішло п’ять коробок. Але згодом хатка мені перестала подобатися, і я її... спалив", – пригадує Юра.
Відтоді Юра Семенюк закинув свою цікавість аж до 27 років. А потім одного дня пригадав своє дитяче захоплення і надумав зробити велику старовинну церкву. Задумане не вдавалося, тож поринув по допомогу в Інтернет. Натрапив на картини, які були зроблені із сірників. Спробував і собі. Зробив пробну – образ Ісуса Христа. Вийшло.
"Згодом я захотів зробити "Розп’яття Спасителя"", – каже Юра Семенюк.
Придбаний малюнок "розбив" на кубики і за зразком робив картину, на яку пішло 106 500 штук сірників.
У роботі йому допомагала сестра з чоловіком і мама, бо кожен сірничок відмивали від сірки, сушили, а потім фарбували у потрібний колір. І лише тоді Юрій складав цілісну картину. Сірників потрібно було дуже багато, тож друзі хлопця, брати Вова і Саша Прадійчуки, допомагали йому у придбанні сірників, за що він їм дуже вдячний.
"А от картину «Георгій-Побідоносець» я робив цілий рік у вільний час, вечорами. Це як наркотик, так затягує. Не раз сестра і мама дорікали мені за безлад у кімнаті, бо кругом були сірники. Але потім всі разом раділи, коли картина була готова", – каже Юра.
Юрій возив свою роботу на сірниковий фестиваль у Київ, де було зафіксовано рекорд, бо його картина виявилася найбільшою. Хлопець мріє зробити щось грандіозне, на що використає рівно один мільйон сірників. Але для цього потрібно велике приміщення, а не кімната у квартирі і спонсорська допомога на придбання сірників. Можливо, колись його мрія здійсниться.
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