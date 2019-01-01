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Волинянин, який створює картини зі сірників, встановив рекорд України

Волинянин, який створює картини зі сірників, встановив рекорд України
Юрій Семенюк із селища Люблинець Ковельського району викладає із сірників картини, фотографії.

Як виявилося, цим видом мистецтва Юрій захопився ще в дитинстві, - пише Вісник.

"Ще десь у п’ятому класі я побачив у когось зроблену із сірників хатку, захотілось спробувати й собі. Ніхто мені не показував, як її робити. Я був сам собі за вчителя. І хоча навиків не було, хатка все-таки вийшла. Правда, не така, як хотілося, але точно як у мультику – на курячих ніжках. Я економив гроші, які мама давала в школу на пиріжки, що купити сірники на хатку. Тоді на виріб пішло п’ять коробок. Але згодом хатка мені перестала подобатися, і я її... спалив", – пригадує Юра.

Відтоді Юра Семенюк закинув свою цікавість аж до 27 років. А потім одного дня пригадав своє дитяче захоплення і надумав зробити велику старовинну церкву. Задумане не вдавалося, тож поринув по допомогу в Інтернет. Натрапив на картини, які були зроблені із сірників. Спробував і собі. Зробив пробну – образ Ісуса Христа. Вийшло.

"Згодом я захотів зробити "Розп’яття Спасителя"", – каже Юра Семенюк.

Придбаний малюнок "розбив" на кубики і за зразком робив картину, на яку пішло 106 500 штук сірників.

У роботі йому допомагала сестра з чоловіком і мама, бо кожен сірничок відмивали від сірки, сушили, а потім фарбували у потрібний колір. І лише тоді Юрій складав цілісну картину. Сірників потрібно було дуже багато, тож друзі хлопця, брати Вова і Саша Прадійчуки, допомагали йому у придбанні сірників, за що він їм дуже вдячний.

"А от картину «Георгій-Побідоносець» я робив цілий рік у вільний час, вечорами. Це як наркотик, так затягує. Не раз сестра і мама дорікали мені за безлад у кімнаті, бо кругом були сірники. Але потім всі разом раділи, коли картина була готова", – каже Юра.

Юрій возив свою роботу на сірниковий фестиваль у Київ, де було зафіксовано рекорд, бо його картина виявилася найбільшою. Хлопець мріє зробити щось грандіозне, на що використає рівно один мільйон сірників. Але для цього потрібно велике приміщення, а не кімната у квартирі і спонсорська допомога на придбання сірників. Можливо, колись його мрія здійсниться.

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Теги: волинянин, викладання картин сірниками, рекорд України
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