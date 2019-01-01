Лісівники забезпечили дровами луцький притулок для тварин
Сьогодні, 21:23
Цуманські лісівники забезпечили дровами луцький притулок для тварин.
Про це повідомляє "Волинь-нова".
Серйозною побутовою проблемою для КП "Ласка" напередодні зими стала підготовка до обігріву холодних приміщень.
На звернення директора Наталіїї Рудь відгукнувся колектив ДП «Цуманське ЛГ».
Сприяння у забезпеченні паливом для лісівників уже стало своєрідною доброю традицією. Минулого року на таке звернення комунального підприємства «Ласка» відгукнулися у ДП «Ківерцівське ЛГ».
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Про це повідомляє "Волинь-нова".
Серйозною побутовою проблемою для КП "Ласка" напередодні зими стала підготовка до обігріву холодних приміщень.
На звернення директора Наталіїї Рудь відгукнувся колектив ДП «Цуманське ЛГ».
Сприяння у забезпеченні паливом для лісівників уже стало своєрідною доброю традицією. Минулого року на таке звернення комунального підприємства «Ласка» відгукнулися у ДП «Ківерцівське ЛГ».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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