Лісівники забезпечили дровами луцький притулок для тварин





Про це повідомляє "Волинь-нова".



Серйозною побутовою проблемою для КП "Ласка" напередодні зими стала підготовка до обігріву холодних приміщень.



На звернення директора Наталіїї Рудь відгукнувся колектив ДП «Цуманське ЛГ».



Сприяння у забезпеченні паливом для лісівників уже стало своєрідною доброю традицією. Минулого року на таке звернення комунального підприємства «Ласка» відгукнулися у ДП «Ківерцівське ЛГ».

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