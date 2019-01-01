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Лісівники забезпечили дровами луцький притулок для тварин

Лісівники забезпечили дровами луцький притулок для тварин
Цуманські лісівники забезпечили дровами луцький притулок для тварин.

Про це повідомляє "Волинь-нова".

Серйозною побутовою проблемою для КП "Ласка" напередодні зими стала підготовка до обігріву холодних приміщень.

На звернення директора Наталіїї Рудь відгукнувся колектив ДП «Цуманське ЛГ».

Сприяння у забезпеченні паливом для лісівників уже стало своєрідною доброю традицією. Минулого року на таке звернення комунального підприємства «Ласка» відгукнулися у ДП «Ківерцівське ЛГ».

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Теги: Луцьк, лісівники
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