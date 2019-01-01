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Юні футболісти зустрілися з гравцями «Волині»

Юні футболісти зустрілися з гравцями «Волині»
Юні футболісти-переможці обласних змагань Асоціації дворового футболу Волині, зустрілися із лідерами улюбленого футбольного клубу.

Захід відбувся за спільних зусиль ФК «Волинь» та фан-проекту «Волинь», - повідомляє прес-служба клубу.

Діти мали змогу поспілкуватися із досвідченими футболістами – Тарасом Михаликом, Денисом Кожановим та Младеном Бартуловичем. Зокрема, гравці «Волині» розповіли, що й самі проходили школу дворового футболу та завдяки сумлінній праці стали професійними футболістами.

Разом з тим, із юними талантами поспілкувалися і головний тренер «Волині» Андрій Тлумак, а також спортивний директор клубу Валентин Кошельник. Хлопцям подарували сувенірні подарунки з клубною символікою, а також запросили безкоштовно відвідати наступний домашній матч «Волині» проти «Черкащини».

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Теги: Волинь, Луцьк, футбол
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