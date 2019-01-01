Юні футболісти зустрілися з гравцями «Волині»
Сьогодні, 21:57
Юні футболісти-переможці обласних змагань Асоціації дворового футболу Волині, зустрілися із лідерами улюбленого футбольного клубу.
Захід відбувся за спільних зусиль ФК «Волинь» та фан-проекту «Волинь», - повідомляє прес-служба клубу.
Діти мали змогу поспілкуватися із досвідченими футболістами – Тарасом Михаликом, Денисом Кожановим та Младеном Бартуловичем. Зокрема, гравці «Волині» розповіли, що й самі проходили школу дворового футболу та завдяки сумлінній праці стали професійними футболістами.
Разом з тим, із юними талантами поспілкувалися і головний тренер «Волині» Андрій Тлумак, а також спортивний директор клубу Валентин Кошельник. Хлопцям подарували сувенірні подарунки з клубною символікою, а також запросили безкоштовно відвідати наступний домашній матч «Волині» проти «Черкащини».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Захід відбувся за спільних зусиль ФК «Волинь» та фан-проекту «Волинь», - повідомляє прес-служба клубу.
Діти мали змогу поспілкуватися із досвідченими футболістами – Тарасом Михаликом, Денисом Кожановим та Младеном Бартуловичем. Зокрема, гравці «Волині» розповіли, що й самі проходили школу дворового футболу та завдяки сумлінній праці стали професійними футболістами.
Разом з тим, із юними талантами поспілкувалися і головний тренер «Волині» Андрій Тлумак, а також спортивний директор клубу Валентин Кошельник. Хлопцям подарували сувенірні подарунки з клубною символікою, а також запросили безкоштовно відвідати наступний домашній матч «Волині» проти «Черкащини».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Що на Волині думають про «формулу Штайнмаєра». ВІДЕО
Сьогодні, 22:57
Юні футболісти зустрілися з гравцями «Волині»
Сьогодні, 21:57
Лісівники забезпечили дровами луцький притулок для тварин
Сьогодні, 21:23