Хлопця, якого підозрюють у влаштуванні різанини в Ковелі, захищає колишній слідчий





Слідча суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк ухвалою від 5 жовтня застосувала щодо неповнолітнього підозрюваного, який вбив жінку та поранив ножем ще двох людей, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів до 1 грудня включно без внесення застави, - про це повідомляє



Нагадаємо, 3 жовтня старшокласник ковельської школи-ліцею № 1 проник до новобудови своїх сусідів, а коли вони на шум туди зайшли, то накинувся на них із ножем. Єдиний удар у серце господині став фатальним, вона померла на місці. Її чоловіка з пораненнями (отримав не менше трьох ударів ножем в груди) госпіталізували у реанімаційне відділення лікарняного закладу. На щастя, він зумів вибити ніж та відігнати зловмисника від неповнолітньої доньки, яку той двічі порізав уже на подвір’ї під часу переслідування. Затримали підлітка на місці вчинення злочину працівники патрульної поліції.



У судовому засіданні, яке відбулося 5 жовтня, прокурор Анна Антонюк та слідча поліції Тетяна Федік підтримали клопотання про застосувати щодо підозрюваного тримання під вартою.



Матір затриманого просила, щоб суд відпустив її сина під домашній арешт, мовляв він є її старшою дитиною, вона має з ним довірливі стосунки. Сім’я з 5-ти осіб проживає у двокімнатній квартирі будинку барачного типу. Жінка перебуває по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку і переконувала суддю, що зможе забезпечити належну процесуальну поведінку свого сина, і що в разі чого вони мають можливість тимчасово перебратись у вільну квартиру своїх родичів.



Захисником підозрюваного виступає колишній міліціонер Сергій Момот, який колись працював слідчим Ковельського міськрайвідділу внутрішніх справ і двадцять років тому «прогримів» тим, що «відмазав» від покарання винуватицю смертельного ДТП на центральній вулиці міста, внаслідок якого загинула малолітня дитина. Його син Дмитро Момот працює старшим слідчим разом із слідчою Тетяною Федік у Ковельському відділі поліції.



Сергій Момот зазначив, що підозра його підзахисному є необґрунтованою та стверджується лише показами потерпілих…



Суд врахував той факт, що неповнолітній підозрюється у вчиненні злочинів, що віднесені до категорії особливо тяжких, за вчинення яких Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Адвокатом неповнолітнього убивці став колишній слідчий міліції, син якого працює старшим слідчим Ковельського відділу поліції, де розслідується цей резонансний злочин.Слідча суддя Ковельського міськрайонного судуухвалою від 5 жовтня застосувала щодо неповнолітнього підозрюваного, який вбив жінку та поранив ножем ще двох людей, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів до 1 грудня включно без внесення застави, - про це повідомляє Район.Ковель. Нагадаємо, 3 жовтня старшокласник ковельської школи-ліцею № 1 проник до новобудови своїх сусідів, а коли вони на шум туди зайшли, то накинувся на них із ножем. Єдиний удар у серце господині став фатальним, вона померла на місці. Її чоловіка з пораненнями (отримав не менше трьох ударів ножем в груди) госпіталізували у реанімаційне відділення лікарняного закладу. На щастя, він зумів вибити ніж та відігнати зловмисника від неповнолітньої доньки, яку той двічі порізав уже на подвір’ї під часу переслідування. Затримали підлітка на місці вчинення злочину працівники патрульної поліції.У судовому засіданні, яке відбулося 5 жовтня, прокурорта слідча поліціїпідтримали клопотання про застосувати щодо підозрюваного тримання під вартою.Матір затриманого просила, щоб суд відпустив її сина під домашній арешт, мовляв він є її старшою дитиною, вона має з ним довірливі стосунки. Сім’я з 5-ти осіб проживає у двокімнатній квартирі будинку барачного типу. Жінка перебуває по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку і переконувала суддю, що зможе забезпечити належну процесуальну поведінку свого сина, і що в разі чого вони мають можливість тимчасово перебратись у вільну квартиру своїх родичів.Захисником підозрюваного виступає колишній міліціонер, який колись працював слідчим Ковельського міськрайвідділу внутрішніх справ і двадцять років тому «прогримів» тим, що «відмазав» від покарання винуватицю смертельного ДТП на центральній вулиці міста, внаслідок якого загинула малолітня дитина. Його синпрацює старшим слідчим разом із слідчою Тетяною Федік у Ковельському відділі поліції.Сергій Момот зазначив, що підозра його підзахисному є необґрунтованою та стверджується лише показами потерпілих…Суд врахував той факт, що неповнолітній підозрюється у вчиненні злочинів, що віднесені до категорії особливо тяжких, за вчинення яких Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію