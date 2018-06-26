вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хлопця, якого підозрюють у влаштуванні різанини в Ковелі, захищає колишній слідчий

Хлопця, якого підозрюють у влаштуванні різанини в Ковелі, захищає колишній слідчий
Адвокатом неповнолітнього убивці став колишній слідчий міліції, син якого працює старшим слідчим Ковельського відділу поліції, де розслідується цей резонансний злочин.

Слідча суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк ухвалою від 5 жовтня застосувала щодо неповнолітнього підозрюваного, який вбив жінку та поранив ножем ще двох людей, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів до 1 грудня включно без внесення застави, - про це повідомляє Район.Ковель.

Нагадаємо, 3 жовтня старшокласник ковельської школи-ліцею № 1 проник до новобудови своїх сусідів, а коли вони на шум туди зайшли, то накинувся на них із ножем. Єдиний удар у серце господині став фатальним, вона померла на місці. Її чоловіка з пораненнями (отримав не менше трьох ударів ножем в груди) госпіталізували у реанімаційне відділення лікарняного закладу. На щастя, він зумів вибити ніж та відігнати зловмисника від неповнолітньої доньки, яку той двічі порізав уже на подвір’ї під часу переслідування. Затримали підлітка на місці вчинення злочину працівники патрульної поліції.

У судовому засіданні, яке відбулося 5 жовтня, прокурор Анна Антонюк та слідча поліції Тетяна Федік підтримали клопотання про застосувати щодо підозрюваного тримання під вартою.

Матір затриманого просила, щоб суд відпустив її сина під домашній арешт, мовляв він є її старшою дитиною, вона має з ним довірливі стосунки. Сім’я з 5-ти осіб проживає у двокімнатній квартирі будинку барачного типу. Жінка перебуває по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку і переконувала суддю, що зможе забезпечити належну процесуальну поведінку свого сина, і що в разі чого вони мають можливість тимчасово перебратись у вільну квартиру своїх родичів.

Захисником підозрюваного виступає колишній міліціонер Сергій Момот, який колись працював слідчим Ковельського міськрайвідділу внутрішніх справ і двадцять років тому «прогримів» тим, що «відмазав» від покарання винуватицю смертельного ДТП на центральній вулиці міста, внаслідок якого загинула малолітня дитина. Його син Дмитро Момот працює старшим слідчим разом із слідчою Тетяною Федік у Ковельському відділі поліції.

Сергій Момот зазначив, що підозра його підзахисному є необґрунтованою та стверджується лише показами потерпілих…

Суд врахував той факт, що неповнолітній підозрюється у вчиненні злочинів, що віднесені до категорії особливо тяжких, за вчинення яких Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, трагедія, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Назвали фрукт, який допоможе швидше заснути
Сьогодні, 03:11
Хлопця, якого підозрюють у влаштуванні різанини в Ковелі, захищає колишній слідчий
Сьогодні, 02:18
Письменниця українського походження отримала Нобелівську премію
Сьогодні, 01:13
Instagram запровадив новий режим
Сьогодні, 00:35
11 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У лікарні померла ще одна людина, яка потрапила в аварію на трасі «Київ-Ковель» У лікарні померла ще одна людина, яка потрапила в аварію на трасі «Київ-Ковель»
26 червень, 2018, 08:36
Арештували неповнолітнього, якого підозрюють у нападі на сім`ю та вбивстві жінки в Ковелі Арештували неповнолітнього, якого підозрюють у нападі на сім`ю та вбивстві жінки в Ковелі
05 жовтень, 16:41
Різанина в Ковелі: сусіди говорять про наркотики, а сім`я неповнолітнього підозрюваного зникла. ВІДЕО Різанина в Ковелі: сусіди говорять про наркотики, а сім`я неповнолітнього підозрюваного зникла. ВІДЕО
05 жовтень, 14:43
Підліток впав з недобудови і загинув Підліток впав з недобудови і загинув
28 вересень, 07:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Назвали фрукт, який допоможе швидше заснути
Сьогодні, 03:11
 0
Хлопця, якого підозрюють у влаштуванні різанини в Ковелі, захищає колишній слідчий
Сьогодні, 02:18
 0
Письменниця українського походження отримала Нобелівську премію
Сьогодні, 01:13
 0
Instagram запровадив новий режим
Сьогодні, 00:35
 0
11 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿